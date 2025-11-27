Рекламодателям

Каждая шестая DDoS-атака в СФО приходилась на Новосибирск

  • 27/11/2025, 15:40
Каждая шестая DDoS-атака в СФО приходилась на Новосибирск
Наибольшее число атак было зафиксировано в Красноярске

Основываясь на анализе, проведенном компанией RED Security, специалисты МТС выявили особенности DDoS-атак, нацеленных на сибирские регионы в третьем квартале 2025 года. Впервые эксперты отметили увеличение числа атак на гостиницы, особенно в районе Алтая.

Наиболее мощная DDoS-атака, зафиксированная в Сибирском федеральном округе, достигла пиковой мощности в 39 Гбит/с, а самая продолжительная длилась свыше 72 часов, что является одним из самых высоких показателей по России.

Наибольшее число атак было зафиксировано в Красноярске (64%), Новосибирске (16%) и Томске (7%). Основными целями злоумышленников стали компании в сфере ИТ, телекоммуникаций и промышленности, на долю которых пришлось свыше 80% всех зарегистрированных случаев. Кроме того, эксперты зафиксировали рост атак на финансовые учреждения и, впервые, на гостиничный сектор, особенно в Республике Алтай, что связано с развитием туристической индустрии в регионе.

В период с июля по сентябрь компания обнаружила и предотвратила около 50,5 тысяч кибератак, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. По данным отдела кибербезопасности, доля DDoS-атак, нацеленных на региональные организации, составила 22%, что на четыре процентных пункта ниже, чем в третьем квартале 2024 года. На организации в Сибири за этот период пришлось 13% от общего числа инцидентов в регионах.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

1 575

Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии МТС


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский программист пережил смерть друга с помощью ИИ
27/11/25 18:00
Бизнес Общество
Мошенники и их доходы: средний «чек» упал в четыре раза
27/11/25 17:50
Финансы
Новосибирский музыкант рассказал про конкуренцию в мессенджере Telegram
27/11/25 17:45
Бизнес Технологии
«Соседи страдают»: за курение в квартире арендатора в Новосибирске попросят съехать
27/11/25 17:30
Общество Право&Порядок
Стабильные поставки топлива помогли российским аграриям с посевной и уборочной
27/11/25 17:25
Агропром Бизнес
Новое прочтение визуальной культуры комфорт-класса: ЖК CITATUM как синергия образа и продукта
27/11/25 17:11
Недвижимость
Количество бродячих собак и кошек назвали в горсовете Новосибирска
27/11/25 17:00
Власть Город Общество
Сибирская строительная неделя пройдет в Новосибирске
27/11/25 16:55
Недвижимость
В 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку
27/11/25 16:30
Власть Общество
Новосибирская область вошла в топ-10 по кредитной активности в октябре
27/11/25 16:00
Бизнес Общество
Каждая шестая DDoS-атака в СФО приходилась на Новосибирск
27/11/25 15:40
Технологии
В Новосибирской области появятся проекты КРТ с частными домами
27/11/25 15:30
Бизнес Власть Недвижимость
Автомобилисты и УК названы главными проблемами при уборке снега в Новосибирске
27/11/25 15:05
Общество
Банки делают акцент на персонализации
27/11/25 14:55
Финансы
Благотворительный фонд «Выручаем» поддержит нуждающиеся семьи сибиряков в канун Нового года
27/11/25 14:00
Бизнес
Новосибирским ретейлерам запретили завышать цены перед Новым годом
27/11/25 13:00
Бизнес
«Вузы отходят от классики»: высшее образование в России приобретает гибридный формат
27/11/25 12:00
Образование Общество
Жительницы Новосибирска начали получать подарки в честь Дня матери
27/11/25 11:00
Бизнес Общество
В Новосибирске с общепита взыскивают сотни тысяч рублей за песни Стинга и RCHP
27/11/25 10:00
Бизнес Общество Право&Порядок
У коммерческих перевозчиков Новосибирска до 40% водителей — трудовые мигранты
27/11/25 9:00
Бизнес Власть Транспорт
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять