Каждая шестая DDoS-атака в СФО приходилась на Новосибирск

Основываясь на анализе, проведенном компанией RED Security, специалисты МТС выявили особенности DDoS-атак, нацеленных на сибирские регионы в третьем квартале 2025 года. Впервые эксперты отметили увеличение числа атак на гостиницы, особенно в районе Алтая.

Наиболее мощная DDoS-атака, зафиксированная в Сибирском федеральном округе, достигла пиковой мощности в 39 Гбит/с, а самая продолжительная длилась свыше 72 часов, что является одним из самых высоких показателей по России.

Наибольшее число атак было зафиксировано в Красноярске (64%), Новосибирске (16%) и Томске (7%). Основными целями злоумышленников стали компании в сфере ИТ, телекоммуникаций и промышленности, на долю которых пришлось свыше 80% всех зарегистрированных случаев. Кроме того, эксперты зафиксировали рост атак на финансовые учреждения и, впервые, на гостиничный сектор, особенно в Республике Алтай, что связано с развитием туристической индустрии в регионе.

В период с июля по сентябрь компания обнаружила и предотвратила около 50,5 тысяч кибератак, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. По данным отдела кибербезопасности, доля DDoS-атак, нацеленных на региональные организации, составила 22%, что на четыре процентных пункта ниже, чем в третьем квартале 2024 года. На организации в Сибири за этот период пришлось 13% от общего числа инцидентов в регионах.