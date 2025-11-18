Рекламодателям

«К вам придут за долгами»: новосибирцы накопили просрочку по кредитам свыше 30 млрд рублей

  • 18/11/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы накопили просрочку по кредитам свыше 31 млрд рублей
В ближайшее время у коллекторов в регионе резко увеличится объем работы

Просрочка по розничным кредитам в Новосибирской области (без учета ипотеки) на 1 октября выросла до 31 млрд рублей. С начала года она увеличилась почти на 28%. Для сравнения, в 2024 году рост составлял 11%. Совокупный размер розничного кредитного портфеля в области по итогам 10 месяцев составил 222,7 млрд. То есть просрочка занимает в портфеле уже почти 14%.

По сумме просрочки в округе лидируют красноярцы, которые накопили 33,5 млрд рублей дефолтных займов. Самый большой темп прироста дефолтных кредитов с начала года в Республике Тыва — 77,5%. В этом регионе уже каждый пятый выданный розничный кредитный рубль (20,37%) банкротный.

В целом по России, по данным коллекторского агентства «Долговой Консультант», уровень просроченной задолженности в рознице превысил 13% от общего портфеля. С начала года просрочка выросла на 25.3%, то есть каждый заемный рубль из восьми уже находится в проблемной зоне.

— Банки столкнулись с ростом неплатежей из-за невозможности отдельных заёмщиков обслуживать свои кредиты, в том числе и по причине высоких процентных ставок и высокой кредитной нагрузки, — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Как результат, кредиторы ещё больше ужесточают требования к заёмщикам, отказывая в одобрении всё большему числу потенциальных клиентов. Это приводит к росту просроченной задолженности на фоне стагнации общего портфеля, а также росту ее доли. Аксенов предполагает, что банки активизируют работу по продаже просрочки коллекторам и к концу года почистят балансы, то есть взыскатели пойдут по заемщикам собирать задолженность.

Напомним, объем просрочки по ипотеке на новостройки в Новосибирской области к сентябрю 2025 года вырос почти на 54% — до 431 млн рублей. С просрочкой по ипотеке на вторичном рынке ситуация еще хуже. В Новосибирской области этот портфель на тот момент составлял 3,3 млрд рублей (+79% с начала года).

Напомним, доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, pos-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в октябре в России побила рекорды. Новосибирская область оказалась на втором месте среди всех регионов по количеству заблокированных заявок: 83,4%, сообщали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в третьем квартале в Новосибирской области было выдано потребительских кредитов на 18,2 млрд рублей. На 43,3% меньше, чем годом ранее.

Ранее о сложностях с доступом к микрокредитованию говорили представители МФО, и предупреждали, что клиенты начали уходить к нелегальным кредиторам.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Финансы Общество Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : просроченная задолженность кредит коллектор


Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
