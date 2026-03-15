Новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек

Полицейские взяли под стражу водителя, виновного к смертельном ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом рассказали в МВД Новосибирской области.

Виновником жуткого ДТП признан мужчина 1983 года. Вечером 14 марта он ехал за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» по автодороге Р-255 из Новосибирска в сторону Кемерово. В 19.40 на 109 километре водитель выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Ман» под управлением водителя 1977 года рождения.

В результате страшной аварии погибли пять пассажиров «Мерседеса». Двое молодых мужчин 2006 года рождения скончались прямо на месте, девушка 2004 года рождения умерла в автомобиле скорой медицинской помощи. Травмы еще двоих человек также оказались несовместимыми с жизнью: женщина 1998 года рождения и еще один двадцатилетний мужчина позже скончались в медицинском учреждении.

По факту ДТП следователем ОМВД России по Болотнинскому району было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. И виновник смертельной аварии был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Обстоятельства аварии еще уточняются.

Ранее редакция сообщала о том, что в минувшем году в регионе было зарегистрировано свыше 2880 ДТП. В этих авариях 291 человек погиб, а почти 3500 получили травмы разной степени тяжести. Уровень аварийности вырос более чем на 7% по сравнению с 2024 годом.