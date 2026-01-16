В 2025 году в Новосибирской области произошло 534 ДТП с участием детей

В минувшем году в регионе было зарегистрировано свыше 2880 ДТП. В этих авариях 291 человек погиб, а почти 3500 получили травмы разной степени тяжести. Уровень аварийности вырос более чем на 7% по сравнению с 2024 годом.

Почти 90% всех ДТП происходят из-за нарушений водителями ПДД.

Основные причины аварий:

выезд на встречную полосу (333 случая),

нарушение правил проезда перекрестков (512 случаев),

несоблюдение дистанции (247 случаев),

несоответствие скорости дорожным условиям (438 ДТП).

Особую тревогу вызывает рост числа ДТП с участием детей. В прошлом году произошло 534 таких аварии, в которых погибли 16 детей. Более половины погибших находились в автомобилях без специальных удерживающих устройств.

Госавтоинспекция Новосибирской области просит всех участников дорожного движения строго соблюдать правила. Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, пристегивайтесь ремнями безопасности и используйте детские кресла. Пешеходам следует переходить дорогу только по зебре, а в темное время суток — надевать световозвращающие элементы.

Ранее редакция сообщала о том, что «Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске. Инвестор намерен на 55% увеличить выявление нарушений на дорогах города.