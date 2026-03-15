Новосибирцы придерживаются традиционных гастрономических привычек

Русская, грузинская и японская кухня традиционно лидируют в рейтинге вкусовых предпочтений сибиряков и, несмотря на резкую смену гастрономического вектора жителей центральной России, продолжают придерживаться своего привычного рациона. Так, аналитики NF Group подсчитали, что в прошлом году в Москве чаще всего открывались заведения узбекской, турецкой и гавайской кухни. При этом количество кафе и ресторанов с японской, русской и грузинской едой, напротив, сократилось. Объясняется это тем, что рестораторы стали переориентироваться на форматы, менее чувствительные к инфляции.

Интересно, что руководитель АНО «Гастроинкубатор», замглавы ФРИО России в Сибири, руководитель комитета по гостеприимству НОО «ОПОРА РОССИИ» Галина Ильина уверена, что на экзотической кухне не получится сэкономить, а сами сибиряки категорически не готовы менять свои вкусовые пристрастия.

— В гавайскую кухню входят одни из самых дорогостоящих продуктов. Как и в японскую. При этом роллы и суши давно стали для сибиряков русским национальным продуктом, оттого меньше их и не становится. И даже наоборот, очень много доставок открывалось и открывается. Да и русская кухня не утрачивает популярность, а только набирает. И набирает в масштабах всей страны. Минпромторг РФ настоятельно внедряет меню русской национальной кухни во все рестораны, повсюду проходят фестивали нашей кухни, и она поддерживается на всех уровнях, — рассказала руководитель комитета по гостеприимству Infopro54.

Стоит добавить, что как раз русская, японская и грузинская кухни занимают самые устойчивые позиции в Новосибирске. Волна закрытий заведений общепита, прокатившаяся по столице Сибири в 2025-м и начале 2026 годов, практически их не затронула. Напомним, только за первый месяц 2026 года прекратили работу кафе-кондитерская «ТАЕТ» на Красном проспекте, два заведения сети стритфуда Vaffel с норвежскими вафлями, ресто-бар Mishkin&Mishkin, котокафе «Мурчим» в микрорайоне «Европейский берег», кафе паназиатской кухни Three Wise Monkeys Академгородке и кофейня Siberian Story, а также рестораны «IL Патио» и «Шикари», расположенные в ТРЦ «Аура».

Зато заведения, ориентированные на традиционные гастрономические предпочтения сибиряков, продолжают открываться в Новосибирске. В самое ближайшее время по франшизе в городе планируется открыть ресторан известной московской сети «The Бык» с привычной для жителей Западной Сибири мясной кухней. Кстати, заведение как раз займёт места двух закрывшихся ресторанов на фудкорте ТРЦ «Аура» «IL Patio» (итальянская кухня) и «Шикари» (паназиатская кухня). А новосибирская сеть грузинской кухни «Хочу Пури» продолжает собирать очереди на вход в свои рестораны, а в конце прошлого года заявила о выходе на Сахалин и открытии первого ресторана в городе Южно-Сахалинске.

Добавим, в Новосибирске грузинская и русская национальные кухни традиционно делят лидерство по числу заходов на карточки заведений общепита — с небольшим перевесом в пользу грузинской (22,19% против 22%). На третьем месте — итальянская кухня. Об этом сообщала пресс-служба в 2ГИС.

При этом по количеству заведений в городе уверенно лидирует русская кухня — 229 точек. Для сравнения заведений грузинской кухни — 60, итальянской — 42, уточнили редакции Infopro54 в 2ГИС.

