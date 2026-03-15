Новосибирские призывники смогут проходить срочную службу в балете цирка

По результатам общественного обсуждения проекта Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы. Теперь солдаты-срочники смогут трудоустроиться артистами балета цирка и мимического ансамбля, а также костюмерами, челюстно-лицевыми хирургами, инженерами-таксаторами и инженерами-программистами по технической защите.

Перечень альтернативной гражданской службы Минтруд дополняет регулярно. На данный момент в нем насчитывается 363 профессии. Буквально за последний год их количество выросло более чем на четверть. В марте прошлого года перечень достиг 266 пунктов. Тогда его дополнили обязанностями промыслового охотника, кладовщика, артиста балета, химика, резчика мясопродуктов, оператора машинного доения, рыбовода, сборщика обуви и многие другие.

При этом некоторые профессии, напротив, могут исчезнуть из списка альтернативных. Среди них — бухгалтер и механик протезно-ортопедических изделий.

Срочники смогут пройти АГС в 1,9 тысячах организаций большинства регионов России. Среди указанных организаций такие, как дома престарелых и санатории, больницы, диспансеры, университеты, библиотеки и так далее.

Напомним, что проходить АГС может далеко не каждый призывник, а только те, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит военная служба, а также представители коренного малочисленного народа Российской Федерации. Для прохождения АГС будущему срочнику необходимо подать заявление в военкомат.

Интересно, что ежегодно число срочников, выбравших АГС, долгие годы составляло чуть более тысячи человек. Но, начиная с 2023 года, по данным Росстата, их количество стало возрастать. Так, во втором полугодии 2023 года АГС выбрали 1645 человек, в первом полугодии 2024 года — 2022 призывника, а в ходе весеннего прошлогоднего призыва ровно 2 тысячи.

