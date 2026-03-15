Школьные отметки устарели, но заменить их пока нечем: «отметочная» система в школах России слишком формализована

Как я помню ещё по своим школьным годам, пожалуй, мало какая тема, касающаяся школы, вызывает столько дискуссий и даже споров, как тема школьных отметок. Не утихают эти споры и доныне. Какую роль они играют в сегодняшней школе, и вообще нужны ли они, или их пора отменить как пережиток прошлого? Сегодня, как кажется, чётких и окончательных ответов на эти вопросы ни у кого нет. Оно и понятно — к данной проблеме можно подходить с разных сторон, и находить множество аргументов pro et contra как одной, так и противоположной точки зрения.

Прежде всего следует оговориться, что существует два близких, но всё-таки не совсем тождественных понятия: оценка и отметка. Отметка — это привычные и знакомые всем нам с детства двойки, тройки, четвёрки и пятёрки. Оценка — это менее формальная, более общая словесная характеристика успеваемости ребёнка. Ещё во времена Пушкина словесные оценки были достаточно широко распространены, но затем они уступили место цифрам. Сегодня многие употребляют эти два термина как синонимы, но разница между ними всё же наличествует, и довольно существенная.

Отметка — это степень усвоения учеником учебного материала. В российских школах распространена классическая пятибалльная система, которая, впрочем, уже давно de facto стала трёхбалльной, т.к. пресловутый «кол» нынче вовсе не ставится, а двойка воспринимается как промежуточная отметка, которую необходимо в ближайшее время исправить. Так что по факту реальных отметок всего три. В некоторых странах используются десятибалльные и стобалльные системы, кое-где, насколько известно, классические отметки вообще упразднены и заменены, например, рейтинговой системой и другими механизмами. У нас же отметки остаются единственным инструментом оценивания учеников и их последующего выпуска во взрослую жизнь.

Хорошо это или плохо?

Как известно, у любой медали две стороны. С одной стороны, у классического подхода есть свои очевидные плюсы в виде простоты и наглядности. Всё-таки словесные описания по своей природе достаточно расплывчаты и в этом смысле уступают точным и конкретным цифрам. Но в то же время у этой системы хватает и минусов — неспроста она давно не применяется в начальных классах. Цифра в дневнике очень сильно влияет на самооценку детей, вызывая стрессы и другие негативные психические проявления. Кроме того, отметки, при всей своей простоте и наглядности, далеко не всегда достоверно отражают уровень знаний и когнитивных способностей детей. Встретил такую интересную дефиницию: отметка — это субъективная транскрипция объективной реальности. Иначе говоря, отметки показывают лишь то, как, по мнению учителя, ребёнок освоил тот или иной учебный материал. И далеко не всегда выставляемые отметки совпадают с тем, что есть на самом деле. Чего греха таить, нередки случаи, когда отметки ставятся, исходя из личных симпатий и антипатий учителей, которые, кроме того, часто используют двойки и пятёрки как инструменты поощрения и наказания, поддержания дисциплины в классе и т.д.

В общем, очевидно, что от системы отметок мы если и уйдём, то не скоро — пока заменить их просто нечем. Сами по себе отметки действительно удобны и понятны как учителям, так и детям. Другое дело, что, по моему убеждению, отметки не следует абсолютизировать, и ни в коем случае не стоит, исходя из них, формировать мнение о том или ином ребёнке. Плохие отметки — не свидетельство глупости ребёнка. Просто эта «отметочная» система, при всех плюсах, является слишком формализованной, и далеко не всех детей можно загнать в такие узкие рамки. К сожалению, наша образовательная система, как и многое другое, заточена на некий усреднённый вариант, и плохо воспринимает всё, что выходит за его пределы. Как-то исправить это в глобальном смысле едва ли в наших силах. Есть вещи, повлиять на которые человек бессилен. C’est la vie. Но, как говорится, если нельзя изменить ситуацию, можно изменить отношение к ситуации. Не всегда, но часто такой метод тоже работает.

И ещё несколько тезисов по теме.

Я хоть и не работаю в школе, но, как человек, получивший дополнительное педагогическое образование, сформулировал для себя ряд основополагающих педагогических принципов:

Индивидуальный подход к каждому ребёнку, учёт его психофизиологических свойств, черт характера и когнитивных способностей.

Урок должен по возможности проходить в игровой, интерактивной форме, с вовлечением в него каждого ребёнка.

Учитель не столько даёт готовые знания, сколько стимулирует творческое, креативное и критическое мышление детей, мотивирует их на поиск информации и разработку нестандартных решений. Знания не даются в готовом виде, дети сами их создают.

Не ругать детей за ошибки и отход от устоявшихся шаблонов в поведении и ответах по предмету. Более гибко подходить к оценке знаний учеников.

Стараться максимально раскрывать потенциал и таланты каждого ребёнка, способствовать его личностному росту, не бояться говорить на сложные и актуальные социальные и морально-нравственные темы.

Эти принципы помогают обеспечить эффективное взаимодействие с учениками, поддерживать высокий уровень их мотивации и создавать условия для успешного усвоения школьной программы каждым ребёнком. Ну а привычные отметки, думаю, рано или поздно всё-таки уйдут в прошлое. И это будет только во благо.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что оценки за поведение могут вернуть в школах Новосибирска в 2026 году.