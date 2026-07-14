Новосибирские семьи, живущие за границей, оформляют российское гражданство детям

Миграционная служба в Новосибирской области получает запросы на оформление российского гражданства детям бывших новосибирцев. Речь идет о ребятишках, которые родились и проживают за границей. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко.

— Возвращаются семьи, которые ранее проживали за рубежом, не в пределах стран Советского Союза, а в США, в Канаде. Там у них родились дети, которые стали гражданами тех государств по факту рождения. У нас законодательство по гражданству четко говорит: от кого родился — тот и гражданин. У нас нет принципа территориальности. Если два родителя граждане Российской Федерации, то вне зависимости от места рождения, ребёнок будет гражданином Российской Федерации. К нам также приезжают мамы и папы, которые проживают за рубежом в смешанной семье, где только один родитель гражданин РФ, и оформляют ребёнку гражданство России, — пояснила она.

Фоменко подчеркнула, что гражданин Российской Федерации может иметь несколько иностранных гражданств, главное, чтобы это было учтено в системе.

— Наши сотрудники стараются быстро оформить документы по таким запросам. Мы считаем, что родители принимают правильное решение, чтобы при достижении взрослого возраста у молодого человека было право выбора, где ему проживать, — пояснила Фоменко.

В целом, по ее словам, 80% заявок на получение гражданства, поступает от граждан Казахстана. Это титульное русское население, которое переезжает в Россию по программе переселения соотечественников. Также среди заявителей много граждан Украины, Киргизии, Узбекистана. При этом есть заявки и из экзотических стран: Индии, Египта, Камеруна, Нигерии, Канады и Кубы.

— Здесь цифры небольшие. Как правило, речь идет о ситуации, когда граждане этих государств создают в России семью. Но есть и те, кто просит гражданства по идейным соображениям. Такая тенденция в миграционной сфере есть. Речь идет о тех, кто разделяет традиционный уклад и ценности Российской Федерации, а также поддерживает политику, которая сейчас реализуется в нашей стране, — подчеркнула Людмила Фоменко.

Она напомнила, что с 2026 года присяга от иностранного гражданина принимается не с 18 лет, как было ранее, а с 14. Это влияет на дальнейшую возможность прекращения гражданства, если иностранный гражданин не исполняет действующее законодательство, в том числе, в части постановки на воинский учет.

Также стоит отметить, что с 26 июля получение российского гражданства подорожает с 4200 до 50 тысяч рублей. Причем платить нужно будет за каждого члена семьи. Ранее родители могли включать в пошлину своих детей. Участники программы переселения соотечественников эту пошлину не выплачивают.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область могут вернуться эмигранты, которые во время перестройки уехали в поисках лучшей доли на Запад.