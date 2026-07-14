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Культура Общество

Вступительные испытания стартовали в вузах Новосибирска

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Абитуриенты сдают творческие задания и внутренние экзамены, обязательные для поступления в ряд университетов

Именно в эти дни особенно остро чувствуется, как многое меняется в мире искусства и в самих абитуриентах, констатирует директор Института искусств НГПУ Вячеслав Еськов. Он поделился с редакцией Infopro54 своими наблюдениями о внутренних экзаменах по живописи и композиции.

На вступительном испытании по живописи поступающим предлагается нарисовать натюрморт с гипсовой розеткой акварелью или гуашью. При этом комиссия оценивает как конструктивное построение предметов, так и передачу тона, цвета, пространства. На экзамене по композиции ребятам предлагается нарисовать декоративный натюрморт в квадрате или круге, показав умение стилизовать предметы, делать правильную компоновку и работать с цветом и формой.

— Внутренние вступительные испытания это не просто проверка навыков — это диалог с будущим художником. Абитуриенты пишут натюрморт с гипсовой розеткой, выполняют композиционное задание. И знаете, что я вижу? За последние пять лет качество подготовки выросло кардинально. Школы искусств и изостудии работают лучше, программы стали глубже, преподаватели — требовательнее. У ребят появилась та самая «твёрдая рука»: уверенный штрих, точный тон, чувство формы. Это результат системной работы, и он не может не радовать. Еще приятно то, что в роли преподавателей детских студий и художественных школ трудятся наши выпускники! — говорит Еськов.

По его словам, изменились не только руки — изменились сами люди. Поступающие стали заметно смелее в творческих решениях.

— Они не боятся нарушать каноны, искать нестандартную композицию, рисковать цветом. При этом они — удивительным образом — стали более интровертны. Они меньше говорят, больше погружены в себя, в свой внутренний мир. И это, на мой взгляд, даёт их работам особую глубину. Искусство сегодня — это не внешний эффект, а личное высказывание, и мы, педагоги, это ценим, — подчеркивает собеседник редакции.

Еще один тренд — в жизни абитуриентов становится всё больше компьютеров. Почти каждый владеет графическим планшетом, знает Photoshop, пробует 3D-моделирование.

— Это прекрасно — технологии расширяют горизонты. Но на творческом экзамене мы проверяем другое: живую руку, живой глаз, контакт с натурой. Можно быть виртуозом цифрового рисунка, но без академической базы вы не построите форму в пространстве, не передадите материальность. Компьютер — это инструмент, а основа — это мастерство, которое рождается у мольберта. И я рад, что наши абитуриенты это понимают: они приходят с хорошей школой, но при этом открыты новым технологиям, — отмечает директор Института искусств.

Вячеслав Еськов рекомендовал участникам творческого экзамена не бояться быть собой.

— Мы ищем не идеальные копии, а живые личности. Покажите своё видение, свою любовь к искусству. И помните: гениальность — это капля таланта и море труда. Рисуйте, ошибайтесь, ищите — и мы обязательно увидим ваш огонь, — резюмировал собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оценили идею увеличения числа бюджетных мест в региональных вузах. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Культура Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : творческое задание Вузы Новосибирска абитуриенты

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Новосибирские семьи, живущие за границей, оформляют российское гражданство детям

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Автор: Юлия Данилова

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