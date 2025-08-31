Агентство RAEX составило рейтинг лучших школ Новосибирска

Аналитическое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг лучших школ России. Исследование традиционно включает два типа списков: рейтинги по конкурентоспособности выпускников, где учитывается доля поступивших в ведущие вузы страны, и рейтинги в абсолютном выражении, без поправки на численность выпускных классов.

В общероссийском рейтинге по конкурентоспособности выпускников первое место сохранил подмосковный Физтех-лицей им. П.Л. Капицы. Вторую позицию занял СУНЦ МГУ, а третью — Физико-математический лицей №31 из Челябинска, сместивший на четвертое место московский лицей «Вторая школа». Замыкают топ-10 СУНЦ НГУ, Университетская гимназия МГУ и столичная школа №2007.

Авторы исследования отмечают рост конкурентоспособности региональных школ. Например, челябинский Физико-математический лицей № 31 укрепил свои позиции, приблизившись к признанным лидерам. Также свои позиции улучшили Самарский региональный центр для одаренных детей, Областная гимназия имени Е. М. Примакова, челябинский областной многопрофильный лицей-интернат и СУНЦ IT-лицей Казанского университета. Среди новых участников тоже преобладают региональные учреждения: Первый университетский лицей имени Н. И. Лобачевского из Усть-Лабинска занял 11-е место, Президентский лицей «Сириус» дебютировал на 59-й позиции, а физмат-лицей имени академика В. Г. Кадышевского наукограда Дубны из Дубны — на 68-й. При этом Москва сохраняет лидерство по количеству школ в рейтинге – в списке 94 столичные школы. Далее с большим отрывом следуют Московская область и Санкт-Петербург.

В рейтинге по абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие университеты, лидером стал Лицей НИУ ВШЭ. В пятерку крупнейших поставщиков абитуриентов также вошли Школа Центра педагогического мастерства, Бауманская инженерная школа №1580, СУНЦ НГУ и Физтех-лицей им. П.Л. Капицы.

Отдельно составлены рейтинги по каждому региону. В Новосибирской области списке по конкурентоспособности выпускников первое место занимает СУНЦ НГУ. Второй стала гимназия №3, на третьем месте лицей №130 имени академика М.А. Лаврентьева. Также в топ-10 вошли гимназия №1, инженерный лицей НГТУ, образовательный центр – Гимназия №6 «Горностай», православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, лицей «Интеграл», гимназия №4, лицей информационных технологий.

В рейтинге по масштабу подготовки, где учитывается общее число сильных абитуриентов, СУНЦ НГУ также сохранил лидерство. На второй позиции расположилась Гимназия №1, на третьей — Образовательный центр «Гимназия №6 «Горностай». Далее идут Гимназия №3, Инженерный лицей НГТУ, лицей №22 «Надежда Сибири», месте лицей №130 имени академика М.А. Лаврентьева, гимназия №4, лицей №9, Вторая Новосибирская гимназия.

Добавим, что в 2025 году ЕГЭ в Новосибирской области сдавали около 14,5 тысяч человек, из них 13,5. 69 выпускников получили 100 баллов по разным предметам. Наибольшее количество стобалльных результатов показано по химии. В целом в регионе отмечается, рост числа работ с высокими результатами (от 80 баллов).Таких результатов достигли около 10% выпускников.

В топовых российских вузах средний проходной балл остается исключительно высоким – более 90 баллов. Даже для платного обучения в этих вузах требуются баллы выше 80.

Ранее редакция рассказывала о том, что в СУНЦ НГУ будут учиться школьники из Африки, руководство университета объявило о начале работы над совместными программами. Что касается итогов вступительной кампании в НГУ в текущем году, то конкурс на некоторые факультеты достигал 67 человек на место.