Новосибирские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде по информатике

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике, собравшей 1249 юных талантов со всей страны, честь Новосибирской области отстаивали 13 школьников. Это престижное состязание, организованное Министерством просвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Все лучшее детям», стало площадкой для демонстрации глубоких знаний и навыков.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова отметила значимость государственной поддержки сферы информационных технологий и поддержки одаренных учеников и педагогов. Она подчеркнула, что новосибирские школьники традиционно демонстрируют высокие результаты на всероссийском и международном уровнях в этой передовой области. В 2026 году участники олимпиады решали сложные задачи, связанные с математикой, прикладными аспектами, анализом данных, нейросетевыми технологиями, кибербезопасностью, а также конструированием и программированием мобильных роботов.

Конкурсные испытания проходили в Москве, а в состав авторитетного жюри вошли как ведущие университетские специалисты и опытные программисты, так и успешные студенты – победители прошлых олимпиад.

Олимпиада включала четыре направления: «Программирование», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность» и «Робототехника». Имена победителей и призеров по каждому профилю были объявлены на торжественной церемонии закрытия 28 марта.

В области «Информационная безопасность» лавры победителя достались Тимуру Хабирову из новосибирского лицея № 136. В направлении «Искусственный интеллект» призерами стали Константин Быков, Михаил Вершинин и Сергей Сусляков из лицея № 22 «Надежда Сибири», а также Арсений Мастов из Второй Новосибирской гимназии. Среди призеров по «Программированию» были отмечены Михаил Верещагин и Глеб Шакин из СУНЦ НГУ.