Новосибирские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде по информатике

Имена победителей и призеров по каждому профилю были объявлены на торжественной церемонии закрытия 28 марта

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике, собравшей 1249 юных талантов со всей страны, честь Новосибирской области отстаивали 13 школьников. Это престижное состязание, организованное Министерством просвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Все лучшее детям», стало площадкой для демонстрации глубоких знаний и навыков.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова отметила значимость государственной поддержки сферы информационных технологий и поддержки одаренных учеников и педагогов. Она подчеркнула, что новосибирские школьники традиционно демонстрируют высокие результаты на всероссийском и международном уровнях в этой передовой области. В 2026 году участники олимпиады решали сложные задачи, связанные с математикой, прикладными аспектами, анализом данных, нейросетевыми технологиями, кибербезопасностью, а также конструированием и программированием мобильных роботов.

Конкурсные испытания проходили в Москве, а в состав авторитетного жюри вошли как ведущие университетские специалисты и опытные программисты, так и успешные студенты – победители прошлых олимпиад.

Олимпиада включала четыре направления: «Программирование», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность» и «Робототехника». Имена победителей и призеров по каждому профилю были объявлены на торжественной церемонии закрытия 28 марта.

В области «Информационная безопасность» лавры победителя достались Тимуру Хабирову из новосибирского лицея № 136. В направлении «Искусственный интеллект» призерами стали Константин Быков, Михаил Вершинин и Сергей Сусляков из лицея № 22 «Надежда Сибири», а также Арсений Мастов из Второй Новосибирской гимназии. Среди призеров по «Программированию» были отмечены Михаил Верещагин и Глеб Шакин из СУНЦ НГУ.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото правительство НСО
Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Автор: Оксана Мочалова

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьском районе Новосибирска временно перекрыли движение транспорта из-за угрозы подтопления в районе Инюшенских переулков.

По информации мэрии города, дорожные службы начали экстренные работы на участке от 10-го Инюшенского переулка к микрорайону Европейский берег. Там строится траншея для отвода воды, которая прибывает в реку Плющиху.

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Автор: Оксана Мочалова

Власти Новосибирской области предпринимают третью попытку найти подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима.

Заказчик — МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — вновь опубликовал тендер на возведение котельной и прокладку тепловых сетей. Проект должен объединить новые мощности с централизованной системой теплоснабжения города, чтобы закрыть потребности жилого фонда в микрорайонах Южный и Подгорный.

Пенсионерам Новосибирской области вернули несправедливо исключенный стаж

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирские пенсионеры смогли отстоять свои права на законные выплаты. В этом году региональная прокуратура выявила несколько случаев, когда людям необоснованно урезали пенсии — исключали из стажа целые периоды работы или отказывали в жилищных компенсациях. Как рассказали редакции Infopro54 в надзорном ведомстве, нарушения касались в первую очередь самых незащищенных — ветеранов, инвалидов и многодетных семей.

— По результатам проведенных в текущем году проверок прокуроры четырежды реагировали на такие нарушения, — сообщили в прокуратуре.

Дорожные подрядчики нарушают требования по вывозу строительных отходов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области выявили нарушения в ходе проверок ремонта дорог, выполненных в 2024-2025 годах. Как отметил на заседании комиссии по экологии регионального парламента аудитор КСП Василий Круковский, отходы были переданы организациям, не имеющим лицензий на их вывоз. В договорах не было информации куда будут вывозиться эти отходы.

— Стоит отметить, что Минстрой области еще в апреле 2023 года потребовал от глав муниципальных образований и городских округов включать в контракты обязательства по контролю за строительными отходами, а сами отходы размещать на полигонах. Однако такие требования не охватывали дорожную отрасль, — констатировал Круковский.

Мэрия Новосибирска сократит штат сотрудников

Автор: Юлия Данилова

На заседании комиссии по административной реформе мэрии Новосибирска было принято решение об оптимизации управленческих структур муниципалитета и районных администраций. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев. По его словам, планируется сокращение штатной численности на 5 %.

— Основная задача — пересмотреть выполняемые функции, убрать дублирование и настроить управленческие процессы, — подчеркнул мэр.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

