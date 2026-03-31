Парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году

В 2026 году Новосибирск должен получить как минимум три новых парка и набережную, сообщила на оперативном совещании мэрии 31 марта заместитель мэра, глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова. Все проекты уже начали реализовывать, и в этом году они должны быть завершены.

Согласно данным Антоновой, среди проектов, которые планируется завершить в 2026 году, значатся сквер на улице Демакова в Академгородке, завершение работ в парке Бугакова и открытие набережной на «Чемском берегу».

Кроме того, городские власти обещают завершить сдать ландшафтный парк «Каменка», который начали создавать в 2021 году. Ранее в мэрии заявляли, что система ливневой канализации в парке будет готова до начала апреля.

Глава департамента отметила, что в 2026 году в «Каменке» будут завершены работы по строительству дорожек, обустройству экотроп и зон отдыха, установке малых архитектурных форм и озеленению.

