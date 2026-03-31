Своевременно выявить опасные болезни помогло новое оборудование по нацпроекту

В рамках национальной программы «Продолжительная и активная жизнь», запущенной в 2025 году, медицинские учреждения Новосибирской области пополнились почти полутора тысячами единиц современного медицинского оборудования. Городская поликлиника № 24 получила 17 новых аппаратов для отделения функциональной диагностики, включая приборы для холтеровского мониторинга ЭКГ и артериального давления, электрокардиографы, спирографы и электронейромиограф. Это оборудование критически важно для своевременной диагностики острых состояний и постоянного мониторинга состояния пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими и респираторными заболеваниями в условиях амбулаторного лечения.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что национальный проект позволил значительно модернизировать и расширить материально-техническую базу медицинских учреждений, обеспечив доступ к качественным обследованиям рядом с домом пациентов и своевременному выявлению патологий.

Главный врач Городской поликлиники № 24 Елена Кузнецова отметила, что новое оборудование помогает на ранней стадии обнаруживать угрожающие жизни заболевания, сокращая время диагностики и обеспечивая своевременную помощь. В качестве примера она привела случай ежегодного осмотра подростка, у которого без каких-либо жалоб на ЭКГ выявили редкую жизнеугрожающую аритмию, после чего он был госпитализирован.

На новом электронейромиографе врачи поликлиники диагностируют заболевания периферической нервной системы. В 2025 году методом стимуляционной электронейромиографии было исследовано 287 пациентов, у которых диагностировали полинейропатию (включая диабетическую), радикулопатию и туннельные поражения нервов. На электронейромиографе проходят диагностику участники специальной военной операции. Исследование необходимо неврологам для постановки точных диагнозов. В прошлом году в поликлинике также диагностировали рассеянный склероз у двух пациентов и боковой амиотрофический склероз у четырех. Впоследствии этих пациентов направили в областной центр для подтверждения диагнозов и назначения терапии.