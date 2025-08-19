Высотная гостиница появится около метро Студенческая в Новосибирске

Рядом с метро в Ленинском районе Новосибирска началось строительство гостиничного комплекса на 1428 номеров. Оператором комплекса выступает компания YE`S.

Как сообщили в Госстройнадзоре, на улице Блюхера комплекс будет состоять из двух 31-этажных зданий общей площадью почти 103 тысячи кв метров. В здании планируется разместить физкультурно-оздоровительный комплекс, предприятия общественного питания, торговли, офисные помещения и медицинский центр.

— Высотки будут объединены стилобатом переменной этажности — от 3 до 4 этажей, а на верхних этажах — мостовым переходом. Стилобатная часть после завершения строительства будет иметь галерею вдоль улицы Геодезической, — уточнили в инспекции.

Напомним, ранее на этой площадке находилась заготовочная фабрика-кухня «Сибирский кулинар».

Недалеко от стройплощадки находятся «Сити отель», отель «Горский», «Миротель». Строится гостиница «Турист».

YES — международная сеть апарт-отелей, созданная компанией PIONEER в 2011 году. Как говорится на сайте компании, текущий номерной фонд апартаментов сети составляет 4205. Они расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Планируемый фонд — 9310. У компании заключены договоры на реализацию еще 8 апарт-отелей сети по франшизе в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Благовещенске и в Азербайджане.

По информации ЕРЗ.РФ, в портфеле девелопера PIONEER – около 1,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости в стадии проектирования и строительства и более 3 млн кв. м введено в эксплуатацию.

По данным Росаккредитации, на данный момент в реестр включено 247 объектов туризма для приема гостей в Новосибирской области из 400. При этом только у 209 статус действующий.

Ранее редакция сообщала о том, что гостиницы и отели Новосибирска с сентября начнут получать штрафы.