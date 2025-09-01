Новосибирские ученые создали препарат против бешенства

Учёные из наукограда Кольцово создали инновационный РНК-препарат для борьбы с вирусом бешенства. Они представили свою разработку на международном форуме «Технопром-2025».

НПО «Эволюция природы» анонсировало новый препарат, который стимулирует выработку интерферонов и борется с РНК- и ДНК-содержащими вирусами. В лабораторных испытаниях средство показало высокую эффективность против вируса бешенства.

Препарат, созданный в рамках биотехнологического кластера, готовится к тестированию на биологических моделях.

Его работа основана на активации естественной защиты организма от вирусов. Препарат стимулирует выработку интерферонов, открывая новые возможности для лечения опасных вирусных инфекций.

Стоит отметить, что с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 20 случаев бешенства, в основном у лис, корсаков и енотовидных собак. Восемь случаев у лис в Искитимском, Куйбышевском, Кочковском, Барабинском, Коченевском районах и Маслянинском, Татарском округах. В пяти районах заражены КРС, в Маслянинском — лошади.

