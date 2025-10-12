Рекламодателям

В «Управлении дорожного строительства» Новосибирска сменился руководитель

  • 12/10/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
мэрия
С 9 октября организацию возглавляет Павел Авдеев

Руководителем муниципального казенного учреждения «Управление дорожного строительства» (МКУ «УДС»), подведомственного департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, назначен Павел Авдеев. Он приступил к своим обязанностям 9 октября. На этом посту он сменил Александра Губина, который возглавлял организацию с 19 августа 2024 года.

Известно, что в мае 2025 года Павел Авдеев был назначен исполняющим обязанности директора МП «Метро МиР», где уже сменилось шесть руководителей. Через несколько дней после назначения, сообщалось, что он стал фигурантом уголовного дела  о халатности. В должности исполняющего  обязанности руководителя Авдеев проработал 3 месяца. Ранее он занимал должность руководителя МУП Новосибирского района «Ложок» (2021-2022 годы) и директора ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (2022-2024 годы). С 2012 по 2014 год был директором и основателем ООО «ТЕССО», занимавшейся электромонтажными работами. Компания была ликвидирована в 2021 году.

В конце марта комиссия по административной реформе мэрии Новосибирска приняла решение о реорганизации и слиянии муниципальных предприятий и учреждений — МКУ «УДС»,  МБУ «ГЦОДД», МКУ«УЗТИИС», МКУ «Гормост» и МП «МетроМир». 

МКУ «УДС» курирует проектирование, строительство и содержание дорог в Новосибирске. В связи с организационно-штатными изменениями в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Управление дорожного строительства» в сентябре 2024 года создан отдел содержания автомобильных дорог. Наряду с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и администрациями районов (округа по районам) он осуществляет оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения в границах города.

Ранее редакция сообщала, что новосибирскую клинику Мешалкина возглавит Евгений Тарасюк.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

893

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Управление дорожного строительства Новосибирска назначение


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская

Юлия Золотовская: Упрощенки, которую мы так любили, в прежнем виде уже не будет

Следующей стратегической целью налоговиков будет НДФЛ
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В «Управлении дорожного строительства» Новосибирска сменился руководитель
12/10/25 16:00
Власть Отставки и назначения
Новосибирские УК могут получить право взыскивать долги по капремонту
12/10/25 14:30
Бизнес Общество
Остановку на Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске оборудуют зоной отдыха
12/10/25 13:00
Власть Транспорт
«Сибирь-арена» взыскала 3 млн рублей с организатора шоу на льду в Новосибирске
12/10/25 11:30
Бизнес
В Новосибирской области могут появиться земские журналисты
12/10/25 10:00
Общество
Объекты транспортной инфраструктуры Новосибирской области проверят на уязвимость
11/10/25 18:00
Бизнес Транспорт
Эксперты оценили кроссоверы для большой семьи, представленные в России
11/10/25 17:00
Общество
Земельные участки новосибирских многодетных семей защитят от взыскания за долги
11/10/25 15:00
Власть Общество
В Новосибирске битломанам показали новый документальный фильм про Джона Леннона
11/10/25 13:10
Культура Общество
Число питомцев в квартирах новосибирцев предлагают ограничить
11/10/25 11:00
Власть Общество
В Новосибирской области сыр за неделю подорожал более чем на 40 рублей
11/10/25 9:00
Бизнес Общество
Новосибирскую клинику Мешалкина возглавит Евгений Тарасюк
10/10/25 19:30
Медицина Отставки и назначения
В Новосибирске пройдут проверки каршеринговых автомобилей
10/10/25 19:15
Бизнес Право&Порядок
«Наигрались с самокатами»: в 2025 году новосибирцы чаще выбирали кикшеринг для коротких поездок
10/10/25 19:00
Бизнес Город Общество
Новосибирский архитектор рассказала, почему город страдает от пробок
10/10/25 18:45
Власть Город Общество
Новосибирскому подростку, который победил рак, необходимо лекарство от микоза
10/10/25 18:12
Общество
Суд обязал Минприроды разработать систему мониторинга водных объектов НСО
10/10/25 18:00
Власть Общество Право&Порядок
Минтранс РФ объяснил, как будет бороться с овербукингом
10/10/25 17:30
Бизнес Общество
В Новосибирске произошло второе серьезное ДТП с автомобилем каршеринга
10/10/25 17:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Задержана директор рухнувшей в Татарске школы Людмила Лиховец
10/10/25 16:30
Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять