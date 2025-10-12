В «Управлении дорожного строительства» Новосибирска сменился руководитель

Руководителем муниципального казенного учреждения «Управление дорожного строительства» (МКУ «УДС»), подведомственного департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, назначен Павел Авдеев. Он приступил к своим обязанностям 9 октября. На этом посту он сменил Александра Губина, который возглавлял организацию с 19 августа 2024 года.

Известно, что в мае 2025 года Павел Авдеев был назначен исполняющим обязанности директора МП «Метро МиР», где уже сменилось шесть руководителей. Через несколько дней после назначения, сообщалось, что он стал фигурантом уголовного дела о халатности. В должности исполняющего обязанности руководителя Авдеев проработал 3 месяца. Ранее он занимал должность руководителя МУП Новосибирского района «Ложок» (2021-2022 годы) и директора ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (2022-2024 годы). С 2012 по 2014 год был директором и основателем ООО «ТЕССО», занимавшейся электромонтажными работами. Компания была ликвидирована в 2021 году.

В конце марта комиссия по административной реформе мэрии Новосибирска приняла решение о реорганизации и слиянии муниципальных предприятий и учреждений — МКУ «УДС», МБУ «ГЦОДД», МКУ«УЗТИИС», МКУ «Гормост» и МП «МетроМир».

МКУ «УДС» курирует проектирование, строительство и содержание дорог в Новосибирске. В связи с организационно-штатными изменениями в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Управление дорожного строительства» в сентябре 2024 года создан отдел содержания автомобильных дорог. Наряду с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и администрациями районов (округа по районам) он осуществляет оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения в границах города.

