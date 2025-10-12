Остановку на Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске оборудуют зоной отдыха

Власти Новосибирска ищут подрядчика для поставки и установки теплого модуля для отдыха экипажей общественного пассажирского транспорта и теплого автономного модульного туалета. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно документации, длина металлического модуля с односкатной крышей должна составлять от 4 до 4,3 метров, ширина — 2,2- 2,4 метра, высота — 2,4- 2,95 метров. В помещении для экипажей оборудуют зону отдыха и место для приема пищи. Помимо этого, победитель тендера должен установить теплый автономный санузел.
Работы должны быть выполнены до 12 декабря 2025 года.
Цена контракта — 5,632 млн рублей.
Напомним, проект по оборудованию конечных остановок автотранспорта бытовыми модулями для экипажей с санузлами, комнатами приёма пищи был запущен в Новосибирске в октябре 2024 года. В декабре власти города отчитались об установке первого такого модуля на конечной остановке Станиславского жилмассива.
Подготовительные работы ведутся и в районе первого корпуса дома № 21 на улице Профилактической в Дзержинском районе.
Стоит отметить, что водители общественного транспорта называют отсутствие бытовых условий для отдыха и гигиены одной из причин, почему они не хотят работать на муниципальных и частных автобусах, троллейбусах и маршрутках.
В 2025 году в Новосибирске планировали обновить 227 новых остановочных павильонов.
Ранее редакция сообщала, что в России ужесточаются правила проверки автобусных перевозчиков.
Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru