Остановку на Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске оборудуют зоной отдыха

Власти Новосибирска ищут подрядчика для поставки и установки теплого модуля для отдыха экипажей общественного пассажирского транспорта и теплого автономного модульного туалета. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, длина металлического модуля с односкатной крышей должна составлять от 4 до 4,3 метров, ширина — 2,2- 2,4 метра, высота — 2,4- 2,95 метров. В помещении для экипажей оборудуют зону отдыха и место для приема пищи. Помимо этого, победитель тендера должен установить теплый автономный санузел.

Работы должны быть выполнены до 12 декабря 2025 года.

Цена контракта — 5,632 млн рублей.

Напомним, проект по оборудованию конечных остановок автотранспорта бытовыми модулями для экипажей с санузлами, комнатами приёма пищи был запущен в Новосибирске в октябре 2024 года. В декабре власти города отчитались об установке первого такого модуля на конечной остановке Станиславского жилмассива.

Подготовительные работы ведутся и в районе первого корпуса дома № 21 на улице Профилактической в Дзержинском районе.

Стоит отметить, что водители общественного транспорта называют отсутствие бытовых условий для отдыха и гигиены одной из причин, почему они не хотят работать на муниципальных и частных автобусах, троллейбусах и маршрутках.

В 2025 году в Новосибирске планировали обновить 227 новых остановочных павильонов.

Ранее редакция сообщала, что в России ужесточаются правила проверки автобусных перевозчиков.