Туристы заплатили в бюджет Новосибирска более 43 млн рублей

По итогам первого полугодия бюджет Новосибирска по туристическому налогу получил 43,6 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Он подчеркнул, что Новосибирская область вошла в топ-10 популярных туристических направлений России.

— За первое полугодие в город совершено свыше 1,5 млн поездок — почти в полтора раза больше, чем год назад. Гости приезжают в Новосибирск на крупные события, посещают музеи и театры, природные территории и знаковые городские пространства, — пояснил глава города.

По словам Кудрявцева, полученные средства мэрия планирует направить на благоустройство гостевых зон и развитие туристических маршрутов.

Напомним, решение о введении транспортного налога в Новосибирске было принято октябре 2024 года. Ставка была утверждена в следующих параметрах: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029-го — 5% от налоговой базы. Этот налог выплачивают отели, гостиницы, хостелы и прочие официальные объекты индустрии гостеприимства, которые принимают гостей. Мэрия ранее сообщала о планах в 2025 году собрать по этому налогу около 200 млн рублей.

Однако, судя по той ситуации, которая складывается с сертификацией отелей, гостиниц, глэмпингов и баз отдыха Новосибирской области, эти планы могут оказаться под угрозой.

По данным Росаккредитации, на данный момент в реестр включено 247 объектов туризма для приема гостей в Новосибирской области из 400. При этом только у 209 статус действующий, но даже им его нужно подтверждать. Если все документы не будут получены, то с 1 сентября эти объекты не смогут принимать гостей. Участники рынка рассказывали Infopro54, что многие представители малого бизнеса не тянут ужесточение требований законодательства. Это приведет к уходу с рынка частных отелей, баз отдыха, хостелов, а оставшиеся игроки начнут поднимать цены.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 2024 году организации туристической индустрии региона внесли в консолидированный бюджет 13,984 миллиарда рублей, что на 73,5 % больше, чем в 2023 году (8,059 миллиарда рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес не видит эффективного распределения средств от туристического налога.