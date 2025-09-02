На региональных трассах Новосибирской области предлагают ввести «Платон»

Министерство транспорта РФ заключило контракт с НИУ ВШЭ на проведение научного исследования о оценке влияния на экономику возможности распространения системы «Платон» на региональные дороги. Об этом сообщил федеральный «Коммерсант». Согласно условиям тендера, НИУ ВШЭ должен проанализировать действующую нормативную базу, мировой и российский опыт внедрения «платности за причинение вреда автодорогам общего пользования», разработать предложения по «облику, архитектуре, организационно-правовой форме создания и эксплуатации» системы «Платон» на региональных трассах. Контракт должен быть исполнен до 30 ноября 2025 года.

Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) напомнил Infopro54, что в ноябре системе «Платон» исполнится десять лет.

— За эти годы наше отношение к ней не изменилось — эта система несправедлива по самой своей сути. Она отнимает у добросовестных перевозчиков огромные деньги, при этом недобросовестные по-прежнему ухитряются уходить от оплаты, поскольку система контроля несовершенна. Благодаря «Платону» транспортные компании теперь подвергаются фактически тройному налогообложению. Деньги на строительство и содержание дорог с них взимают через транспортный налог, акциз на ГСМ и через взносы в систему «Платон», — заявил Трунаев.

По его словам, за 10 лет «Платону» не удалось доказать свою эффективность, а также оказать помощь и кардинально изменить в лучшую сторону состояние федеральных дорог.

— Мы протестовали против «Платона» в 2015 году, когда он только создавался. И сейчас по-прежнему считаем, что эта система должна быть отменена, о чем в апреле этого года и писали в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. «Платон» не нужен нигде: ни на федеральных, ни на региональных дорогах. Он приносит не пользу, а вред, — уверен Вячеслав Трунаев.

Напомним, в апреле грузоперевозчики жаловались, что оборудование системы «Платон» «слепнет» по всей стране и электронная информация о том, что движение грузовика по трассе оплачено пропадает. По их мнению, сбои в работе оборудования связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

— Возможно, пришло время поискать другой способ достижения цели, поставленной перед системой «Платон». Необходимые средства на ремонт и содержание дорог общего пользования в надлежащем состоянии государство может получать, выделяя их через акцизы на топливо. Установленные же на федеральных трассах рамки системы «Платон» не останутся без дела — они могут быть использованы для размещения оборудования АПВГК, — говорится в обращении.

С 1 февраля 2025 года тариф системы «Платон» был повышен на 9,5%. Он увеличился с 3,05 до 3,34 рубля за километр.

В 2021 году эксперты предупреждали, что введение платы за проезд большегрузов по региональным трассам приведет к росту тарифов перевозчиков до 3% на коротких маршрутах. В масштабах бизнеса грузоперевозчиков это значительное подорожание, которое с наибольшей вероятностью будет отражено в тарифах. А наделение регионов правом самостоятельно вводить плату и устанавливать тарифы чревато усилением влияния человеческого фактора и, как следствие, коррупции.

