Дело о хищениях в новосибирском аквапарке передадут на изучение фигурантам

ФСБ завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве в новосибирском аквапарке «Аквамир». Как сообщил «Коммерсант», со ссылкой на свои источники, два экс-заместителя Агентства по страхованию вкладов — Александр Попелюх и Ольга Долголева — якобы признали свою вину. Им, а также еще семерым фигурантам вменяется в вину хищение около 4 млрд руб. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в составе организованной группы насчитывает около 50 томов и один эпизод. Как поясняет издание, фигуранты вскоре приступят к изучению материалов дела.

Напомним, 9 октября 2024 года был задержан топ-менеджер госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Попелюх. Его арестовали по ходатайству следственного управления ФСБ. Попелюха обвиняли в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия ФСБ, господин Попелюх (ранее зампрокурора Новосибирской области), причастен к хищению около 200 млн руб., полученных от эксплуатации аквапарка, но так и не поступивших в конкурсную массу. «Аквамир» находился под конкурсным управлением АСВ.

В конце апреля стало известно, что сумма вероятного ущерба по делу Попелюха выросла в 15 раз — с 200 млн до 3 млрд рублей.

Аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению «Межтопэнергобанка», был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. В апреле 2022 года имущество аквапарка «Аквамир» выставили на торги со стартовой ценой 2,1 миллиарда рублей. В лот входили здание развлекательного центра, земельное владение, недостроенная гостиница, оборудование для общепита, права на товарные знаки. Торги тогда не состоялись из-за отсутствия заявок. В марте 2023 года торги вновь провалились.

В июне 2023 года арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир». Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир».

В октябре 2024 года права на аквапарк Новосибирска перешли компании, связанной с Александром Манцуровым.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнесмен Николай Манцуров купил долг основателя Аквапарка.