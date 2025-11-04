В Новосибирске возбудили четыре дела о чрезмерном количестве домашних животных

Стало известно, как часто и по каким статьям штрафуют владельцев животных в Новосибирской области. Соответствующие данные региональное управление ветеринарии подготовило в ответ на запрос представителя группы «Егоров и партнеры», члена общественного совета проекта партии «Единая Россия» — «Защита животного мира» Светланы Слесарева. Зоозащитная организация предоставила документ редакции Infopro54.

В настоящий момент владельцев собак и кошек можно привлекать к ответственности, если есть доказанные факты (фото или видеосъемка, например) того, что животное находится на самовыгуле, за выгул в местах, где это запрещено, за вывод в общественные места без поводка и (или) намордника, за жестокое обращение с животными, за содержание чрезмерного количества животных в домах и квартирах, за выгул потенциально опасных и крупных собак детьми младше 14 лет.

За 9 месяцев текущего года сотрудниками управления ветеринарии Новосибирской области возбуждено и рассмотрено дел об административных правонарушениях:

несоблюдение требований к содержанию домашних животных (чаще всего это нарушение правил выгула) — 81 дело;

жестокое обращение с животными —3 дела;

нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — 18 дел.

По указанным делам ответственность предусмотрена статьями КоАП РФ. По ним за девять месяцев было выписано штрафов на общую сумму 204 тысяч рублей. В 60 случаях владельцам животных вынесли предупреждения.

Есть также статистика по нарушениям, ответственность за которые предусмотрена законом Новосибирской области № 99-ОЗ:

непринятие владельцами собак мер по недопущению самостоятельного выхода собаки за пределы земельного участка, принадлежащего владельцу собаки на праве собственности или ином законном основании — 44 дела;

допущение владельцами собак выгула потенциально опасных собак, крупных и средних собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, лицами, признанными недееспособными — 2 дела;

содержание животных в местах общего пользования — 2 дела;

превышение допустимого количества домашних животных в местах их содержания — 4 дела.

Ограничение числа животных и административная ответственность за превышение установленных норм были введены в Новосибирской области в 2023 году. В жилых частных домах, квартирах и комнатах общежитий на каждые 12 квадратных метров площади помещения можно держать не более одной крупной или средней собаки, или не более двух мелких собак, или не более трех кошек. По оценкам коммунальных служб, которые получают соответствующие жалобы, в Новосибирске десятки квартир, в которых данные нормы нарушаются. В региональном управлении ветеринарии сообщают, что материалы дел об административных правонарушениях переданы для рассмотрения в административные комиссии органов местного самоуправления Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала, почему в Новосибирской области не штрафуют людей, которые выбрасывают на улицу своих животных.