НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел рабочее заседание областного правительства в Новосибирске. Заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов представил доклад о реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области. Развитие рыбохозяйственной отрасли на территории Новосибирской области».

Он подчеркнул, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение экспорта несырьевых товаров, продукции АПК и создание инфраструктуры для поддержки экспорта за рубежом.

Новосибирская область является динамично развивающимся аграрным центром и одним из ведущих экспортеров в Сибирском федеральном округе. По данным Федеральной таможенной службы, регион занимает лидирующую позицию по экспорту продукции АПК в Сибирском федеральном округе и 9-е место в России.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2024 года № 309, АПК поставлена задача увеличить экспорт к 2030 году в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Для достижения этой цели с 2025 года реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК».

В 2025 году регион экспортировал более 2 606 тыс. тонн продукции АПК, что на 140,5% превышает целевой показатель года. Прирост по сравнению с 2024 годом составляет 26,6% в денежном выражении и 18,6% в натуральном выражении, за счет увеличения поставок зерновых, растительных масел, жмыхов, рапса, льна, сои и подсолнечника.

В 2025 году Новосибирская область стала лидером в России по экспорту гречихи и овса; заняла второе место по экспорту семян рапса, льняного масла и мороженого; третье место по экспорту семян льна, соевых бобов, семян подсолнечника и ячменя.

Структура экспорта обусловлена избыточным производством зерновых и масличных культур, которое превышает 1 млн тонн ежегодно. Значительную долю (16,8%) занимает продукция масложировой отрасли, чей объем вырос в 2,2 раза по сравнению с 2024 годом благодаря инвестиционным проектам.

В 2025 году новосибирская продукция поставлялась в 53 страны, в том числе в Китай, Беларусь, Казахстан и Турцию. Иностранные партнеры проявляют интерес к широкому ассортименту товаров, включая зерновые, бакалею, рыбу, морепродукты, кондитерские изделия, напитки, мясную и молочную продукцию.

Рыбохозяйственные организации Новосибирской области значительно увеличили экспорт рыбы, выловленной в водоемах области. В 2025 году экспорт в дружественные страны составил 1844,1 тонн, что на 278,1% больше, чем в 2023 году. Впервые ротан был экспортирован в КНР в объеме 44 тонны.

В целях развития аквакультуры и промышленного рыболовства в 2025 году в водоемы Новосибирской области было выпущено 74,4 млн штук ценных видов рыб.