Участника СВО назначили руководить одним из департаментов мэрии Новосибирска

Валентин Носков, участник специальной военной операции, назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, сообщил, что Валентин Витальевич окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России. По данным мэрии, он служил во внутренних войсках и органах внутренних дел РФ, а также участвовал в специальной военной операции.

Город, по словам главы столицы Сибири, нуждается в таких специалистах, как новый начальник — волевых, ответственных и надёжных. Ожидается, что его профессиональные качества — дисциплина, стойкость и умение работать в команде — позволят эффективно справляться со сложными задачами на гражданской службе.

Валентин Носков приступил к исполнению своих обязанностей в мэрии 14 июля.

Напомним, предыдущий глава департамента по ЧС в городской администрации Сергей Куценко, занимавший этот пост шесть лет, в середине июня ушёл на пенсию.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских приставов новое назначение.