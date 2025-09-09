Рекламодателям

Новосибирский эксперт рассказал о безопасных мессенджерах и защите данных

  • 09/09/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский эксперт рассказал о безопасных мессенджерах и защите данных
Он перечислил ключевые правила безопасного поведения в интернете

После рекламы нового мессенджера «Max» и обвинений в краже данных пользователи обеспокоились безопасностью информации. Владислав Никонов, инвестор и основатель соцсети «БАЗАР», рассказал, что первичная обработка данных ведется алгоритмами, отслеживающими ключевые слова и аномалии.

При выявлении подозрительных сигналов возможна дополнительная проверка человеком. Это похоже на работу финансовых рынков, где данные анализируют алгоритмы, а не люди. Методы слежки регулируются законами и контролируются органами. Незаконное вмешательство карается.

Основные правила безопасного поведения в интернете:

  1. Создавайте уникальные пароли;
  2. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA);
  3. Обновляйте программное обеспечение;
  4. Используйте антивирус и фаервол;
  5. Проверяйте безопасность Wi-Fi сетей;
  6. Фильтруйте фишинговые атаки;
  7. Контролируйте приватность аккаунтов;
  8. Настройте конфиденциальность;
  9. Настройте резервное копирование данных;
  10. Будьте внимательными при вводе данных.

— Я рассматриваю безопасность данных как ежедневную практику. Это не разовая мера, а привычка, которая формирует устойчивость. В инвестициях мы защищаем капитал, в цифровой среде — данные. Принцип одинаковый. Подобные сервисы по типу «Глаза Бога» представляют собой агрегаторы информации из утечек, открытых источников и теневых баз данных. Их ценность заключается не в «секретных технологиях», а в объединении разрозненных цифровых следов в одной точке доступа. Это и делает их опасными: то, что годами копилось в разных местах, оказывается в едином массиве и становится инструментом давления или мошенничества. Поэтому защита персональных данных и внимательное отношение к публичности информации имеют принципиальное значение. Минимизируя лишние следы, мы сокращаем риски, — пояснил Владислав Никонов в интервью с BFM-Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что новый отечественный мессенджер MAX стал обязательным для предустановки с 1 сентября. 

Источник фото: нейросеть Шедеврум

