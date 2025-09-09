Новосибирский эксперт рассказал о безопасных мессенджерах и защите данных

После рекламы нового мессенджера «Max» и обвинений в краже данных пользователи обеспокоились безопасностью информации. Владислав Никонов, инвестор и основатель соцсети «БАЗАР», рассказал, что первичная обработка данных ведется алгоритмами, отслеживающими ключевые слова и аномалии.

При выявлении подозрительных сигналов возможна дополнительная проверка человеком. Это похоже на работу финансовых рынков, где данные анализируют алгоритмы, а не люди. Методы слежки регулируются законами и контролируются органами. Незаконное вмешательство карается.

Основные правила безопасного поведения в интернете:

Создавайте уникальные пароли; Включите двухфакторную аутентификацию (2FA); Обновляйте программное обеспечение; Используйте антивирус и фаервол; Проверяйте безопасность Wi-Fi сетей; Фильтруйте фишинговые атаки; Контролируйте приватность аккаунтов; Настройте конфиденциальность; Настройте резервное копирование данных; Будьте внимательными при вводе данных.

— Я рассматриваю безопасность данных как ежедневную практику. Это не разовая мера, а привычка, которая формирует устойчивость. В инвестициях мы защищаем капитал, в цифровой среде — данные. Принцип одинаковый. Подобные сервисы по типу «Глаза Бога» представляют собой агрегаторы информации из утечек, открытых источников и теневых баз данных. Их ценность заключается не в «секретных технологиях», а в объединении разрозненных цифровых следов в одной точке доступа. Это и делает их опасными: то, что годами копилось в разных местах, оказывается в едином массиве и становится инструментом давления или мошенничества. Поэтому защита персональных данных и внимательное отношение к публичности информации имеют принципиальное значение. Минимизируя лишние следы, мы сокращаем риски, — пояснил Владислав Никонов в интервью с BFM-Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что новый отечественный мессенджер MAX стал обязательным для предустановки с 1 сентября.