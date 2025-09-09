Госслужащие НСО проходят обучение на платформе для онлайн-коммуникаций

МТС Линк — платформа для онлайн-взаимодействия, образовательных программ и коллективной работы, стала ключевым инструментом в системе переквалификации и повышения уровня профессионализма государственных и муниципальных работников Новосибирской области. Данный образовательный процесс, реализуемый при содействии регионального правительства, ежегодно охватывает до 4000 слушателей. Около 70% учебных мероприятий проходит в дистанционном формате, позволяя участникам получать знания, не прерывая рабочую деятельность.

В Корпоративном университете Правительства Новосибирской области на платформе регулярно проводятся занятия для служащих государственного и муниципального аппарата, включая курсы, тренинги, тематические сессии и программы повышения квалификации. Темы занятий разнообразны: от антикоррупционного законодательства до развития стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта и клиентоориентированного общения. Особое внимание уделяется развитию навыков командной работы. Функционал платформы, включающий разделение на группы и интерактивные онлайн-доски, создает эффект присутствия, позволяя участникам анализировать ситуации, совместно искать решения и фиксировать результаты в режиме реального времени.

Обучение дополняется инструментами искусственного интеллекта, такими как автоматическая расшифровка и краткое изложение встреч, что значительно упрощает работу с информационными материалами. Эти функции помогают оперативно находить нужную информацию, выделять главные тезисы и создавать конспекты и учебные пособия, что экономит время участников и преподавателей.

Кроме того, платформа используется для проведения крупных мероприятий с участием официальных лиц, собирающих до 5000 участников в гибридном формате. Для технической поддержки каждого мероприятия предоставляется отдельный специалист.

Александр Шадт, заместитель директора Корпоративного университета Правительства Новосибирской области, подчеркнул, что переход на единую платформу позволил создать более управляемую и доступную систему обучения, особенно важную для региона с большими расстояниями.

Алексей Пахомов, директор МТС Новосибирской области, отметил, что инвестиции в обучение государственных служащих способствуют повышению качества взаимодействия между властью и гражданами, а также ускоряют адаптацию новых сотрудников и внедрение актуальных знаний.

В будущем Корпоративный университет планирует расширить образовательный контент по цифровой грамотности, аналитике данных и управлению проектами, чтобы сформировать у служащих необходимые компетенции для эффективной работы в условиях цифровизации.