Новосибирские бизнесмены подписывают петицию против действий маркетплейсов

Представители малого и среднего бизнеса подписывают петицию, созданную Союзом продавцов маркетплейсов. Они выступают против действий крупнейших российских площадок электронной торговли Ozon и Wildberries. Новосибирские производители и селлеры поддерживают высказываемые требования.

Петиция адресована федеральным министерствам и ведомствам (Роспотребнадзор, прокуратура, ФАС, Минпромторг, Минэкономразвития, Госдума) и призывает законодательно ограничить растущие комиссии и тарифы, которые, по словам предпринимателей, делают работу на площадках заведомо убыточной. Малый бизнес уже не раз выказывал недовольство политикой маркетплейсов. Поводом для новой волны недовольства стало очередное повышение комиссий, анонсированное одной из площадок на начало октября. В открытом обращении бизнесмены заявляют, что в результате непрерывного роста издержек их прибыль свелась к нулю, и многие вынуждены работать в минус, лишь бы сохранить дело. По оценкам авторов петиции, под угрозой банкротства могут оказаться до 300 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей стране.

— Раньше серьезные претензии к маркетплейсам тоже были. Но казалось, что проблемы в каких-то более-менее терпимых пределах. Сейчас объем комиссии составляет уже 70−80% от стоимости продажи, стоимости товара. То есть продавцы не зарабатывают уже вообще ничего. Некоторые работают в убыток, лишь бы просто этот какой-то период продержаться. Я, к примеру, занимаюсь продажей книг. Вот у меня книжка на входе стоит 120 рублей, а я вынужден продавать её за 600, для того чтобы заработать всего лишь 24 рубля, при этом только комиссия маркетплейса в категории составляет 222 рубля. Чтобы понимать размеры бедствия: в 2023 году, при том же заработке эта книга продавалась за 380 рублей,— сообщил Infopro54 президент Ассоциации поддержки и развития интернет-Торговли (АПРИТ) Андрей Пасынков.

Такая ситуация, по мнению продавцов, в конечном счете, бьет и по покупателям, разгоняя инфляцию и снижая доступность товаров. Отвечая на вопрос о возможных мерах воздействия на маркетплейсы, представители Союза продавцов маркетплейсов не исключают сценарий бойкота популярных площадок со стороны продавцов товаров, хотя и отмечают его сложность.

— Чисто гипотетически возможно все. Вы же прекрасно понимаете, что у человека есть точка кипения. Когда человек до этой точки доходит и когда ему уже терять нечего, тогда человек способен на всё. Вполне возможно, что если маркетплейсы не одумаются, если регуляторы не возьмут ситуацию под контроль, то будет достаточно серьезный крах малого бизнеса, который занимается именно торговлей. И тогда будет массовый исход с маркетплейсов, массовые банкротства, рост безработицы, — говорит Андрей Пасынков.

Эксперты подчеркивают, что объединение тысяч разрозненных продавцов для совместных действий — задача крайне трудная, и именно поэтому бизнес в первую очередь обращается к государству с просьбой навести порядок в отрасли.

