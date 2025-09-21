Рекламодателям

Несколько новосибирских АЗС сообщили о дефиците дизтоплива

  • 21/09/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
Несколько новосибирских АЗС сообщили о дефиците дизтоплива
Перебои с поставками бензинов и ДТ зарегистрированы во многих российских регионах

Жители Новосибирска сообщают, что на некоторые АЗС перестали отпускать дизтопливо. Соответствующие вывески на топливораздаточных колонках водители заметили на заправках двух сетей.

Журналист Infopro54 вечером 20 сентября увидел табличку «ДТ нету» на одно их сетевых АЗС, расположенной в центральной части город. Сотрудник заправки подтвердил, что дизтопливо не завозится уже больше недели, и неизвестно, когда поставки возобновятся. Телефонный опрос АЗС других сетей, работающих в Новосибирске, показал, что дефицита дизтоплива в масштабах города нет: из шести заправок пять сообщили, что дизтопливо есть в наличие, на одной сообщили, что данный вид топливо временно отсутствует.

В сентябре оптовые цены на дизельное топливо обновили максимумы с начала текущего года и вплотную подошли к историческим рекордам августа 2023 года. Эксперты говорят, что к такой ситуации привели внеплановые остановки НПЗ, сезонный спрос из-за уборочной, а  также продление спроса на летнее дизтопливо из-за погоды. Участники рынка называют ситуацию управляемой, а объемы топлива в целом достаточными, но не исключают локальных дефицитов.

— В регионе сейчас продукт есть, объемы есть, но они могут измениться. По сравнению с прошлым годом, в целом по стране наблюдается сокращение объемов дизельного топлива на 20%, — так ранее говорил Infopro54 руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

Напомним, о дефиците топливо в регионах начали говорить в августе текущего года. Тогда речь шла об ограничении продажи бензина.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : топливо АЗС


