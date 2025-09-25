Российские ученые создают препарат, способный улучшать зрение в любом возрасте

Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН ведут работу по изучению водорастворимых каротиноид-связывающих белков. Это природные полимеры, обладающие способностью делать растворимыми в воде каротиноиды — соединения с мощным антиоксидантным действием, защищающие сетчатку глаза от вредного воздействия света.
— Молекулы каротиноидов нерастворимы в воде, с возрастом их количество в сетчатке глаза у человека снижается, что повышает риск заболеваний глаза и ухудшения зрения, — пояснил в докладе на форуме OpenBio в Новосибирске д.б.н., заведующий лабораторией белок-белковых взаимодействий ФИЦ Биотехнологии РАН Николай Случанко.
По его словам, фундаментальные исследования, которые проводит лаборатория, совместно с МГУ, направлены на создание препаратов нового поколения с использованием каротиноид-связывающих белков, которые позволили бы сохранить здоровым зрение в любом возрасте.
— Мы уже успешно провели первые исследования на кроликах. Действительно, каротиноид-связывающие белки способствуют попаданию каротиноидов в клетки сетчатки, что на клеточном уровне подавляет процессы, свойственные возрастным изменениям сетчатки, — сообщил Николай Случанко.
Ученый не исключил, что в будущем лечение подобными технологиями поможет пациентам с комплексом офтальмологических заболеваний. В этом направлении работают многие лаборатории мира. Однако пока все исследования носят фундаментальный характер.
Фото предоставлено пресс-службой форума OpenBio, автор: Бато Дамдинов.
