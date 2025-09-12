Издана книга о новосибирской архитектуре со знаком Бэтмена на обложке

В текущем году два известных российских издательства выпустили книги посвященные архитектуре Новосибирска. Они рассчитаны на широкую аудиторию. Выход сразу двух тематических изданий эксперты называют совпадением примечательным и не совсем случайным. Infopro54 поговорил с авторами книг.

Издательство TATLIN, которое специализируется на теме архитектуры и дизайна выпустило книгу Дарьи Кисельниковой «Постсоветская жилая архитектура Новосибирска. Трансформация ценностей и стилей». Это рассказ о том, какие жилые дома и ЖК строились в городе в 1990-е и 2000-е годы. Указанные периоды редко попадают в поле зрения историков архитектуры. Во-первых, потому что это недавнее прошлое. Во-вторых, принято считать, что построенные в тот период дома особого интереса не представляют. На обложке новой книги изображен знак Бэтмена в небе. Те, кто знаком с историями об этом супергерое, знают, что Бэт-сигнал используется для вызова Бэтмена, когда жителям Готэм-Сити нужна помощь. Для новосибирской аудитории здесь есть еще одна трактовка данного символа: «Бэтменом» называют синюю двурогую высотку на улице Коммунистической, ее силуэт на обложке тоже есть.

— Идея со знаком Бэтмена на обложке принадлежит издателю Эдуарду Кубенскому. Он настоял именно на таком варианте, и книга благодаря этому стала более заметной. Она посвящена постсоветской архитектуре, и «Бэтмен» — один из символов эпохи. Он уже давно является частью городской культуры: есть множество мемов, к этой высотке водят экскурсии. И как бы к данному дому ни относились горожане, нельзя отрицать, что по нему узнают город, и в этом смысле он является экспортным продуктом. Поэтому мне кажется, хорошо, что издатель сделал такой выбор. Я, как человек академический, на такой шаг бы, наверное, не решилась. Если говорить о том, как вообще появилась эта книга, то сначала была моя кандидатская диссертация, посвященная архитектуре жилых зданий Новосибирска в конце 20-го — начале 21-го века. Через полтора года после защиты я вернулась к теме и решила, что должна поделиться своими знаниям. Потому горожане многие объекты, построенные в указанный период, просто не замечают. Так и появилось это научно-популярное издание, — рассказала Infopro54 архитектор, кандидат архитектуры, автор книги Дарья Кисельникова.

Издательство московского музея современного искусства «Гараж» выпустил книгу Ивана Атапина «Утопия в снегах. Социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910-1930-е». В этой книге рассказывается о новаторских поисках в области градостроительства и жилой архитектуры, о перестройке старых городов и строительстве новых. На обложке знаменитый «Дом с часами» на Красном проспекте, который относят к числу самых смелых экспериментов в жилищном строительстве Новосибирска.

— «Дом с часами» был выбран дизайнером издательства прежде всего из-за эффектного ракурса. На мой взгляд, это хорошая возможность для широкой аудитории ознакомиться с интересным новосибирским зданием, — говорит автор книги, историк, искусствовед Иван Атапин.

Книги, рассказывающие об истории архитектуры Новосибирска, выходят редко. Фактически до последнего времени публике были известны два исследователя. В советское время большими тиражами выходили книги Сергея Баландина, они по-прежнему востребованы, их хорошо знает несколько поколений новосибирцев. Книги современного исследователя Ивана Невзгодина известны в большей степени в профессиональной среде. У них был небольшой тираж и сейчас они считаются библиографической редкостью.

Выход в свет сразу двух книг можно назвать новым этапом. Издание книг, особенно научно-популярных, это достаточно дорогая история и без поддержки государства, бизнеса или использования крауфандинга, проекты реализовать трудно, а чаще всего невозможно. В указанных новых проектах все хорошо сложилось — нашлись ресурсы. Книга «Постсоветская жилая архитектура Новосибирска. Трансформация ценностей и стилей» была издана при поддержке компании «Брусника».

— Трансформация города — процесс непрерывный и неизбежный. Каждый новый дом или сквер, даже крошечный, вносит коррективы в карты местности, меняет суть пространства и влияет на то, каким его видят горожане. Брусника, которая строит в Новосибирске семь жилых кварталов и микрорайонов, причастна к этому самым непосредственным образом. Что нужно, чтобы такая трансформация была качественной, а её последствия устойчивыми? Не в последнюю очередь — знание контекста и истории места. И опыт вчерашнего дня здесь важен не меньше, чем памятники давно ушедших веков. Тем ценнее труд Дарьи Кисельниковой, который посвящён недавней архитектуре Новосибирска. Эта книга деконструирует наследие последних десятилетий с той же ультимативностью, с которой мы привыкли изучать, например, эпоху конструктивизма или дореволюционное зодчество, — и открывает новые возможности для понимания среды, в которой мы работаем, и для выбора верных направлений её преображения. Именно поэтому наша компания поддержала выход книги, — говорит PR- директор «Брусники» Сергей Ермак.

Книга «Утопия в снегах» опубликована благодаря программе поддержки исследователей, пишущих об искусстве и культуре.

— Получилось удачное стечение обстоятельств: когда в 2023 был объявлен конкурс «Гаража» для авторов, у меня уже имелись некоторые наброски, которые затем были дополнены и оформлены мной в книгу, — говорит Иван Атапин.

Собеседники редакции отмечают, что в обществе явно виден спрос на знания о том, что рядом: история и архитектура родного города, семейные летописи, локальная гастрономия. Бизнес тоже понимает ценность и перспективы такого интереса.

18+

Ранее редакция рассказывала, какую сувенирную продукцию чаще всего покупают туристы, приезжающие в Новосибирск.