Рекламодателям

Новосибирский театр «Тринадцатый трамвай» обновил своё имя и концепцию

  • 14/10/2025, 19:00
Новосибирский театр «Тринадцатый трамвай» обновил своё имя и концепцию
Он станет репертуарной творческой площадкой формата «soft team»

У театра с именем главного транспортного мема Сибири изменился и «маршрут», и «шасси», и «дизайн кузова». Связано это с гастрольными планами, с выходом на всероссийское арт-пространство.

Брифинг, посвященный этим переменам, прошел на кофе-сцене (так там называется особое пространство с комбинированной ролью кафе и зрительного зала) 13 октября — игра с датой была этаким жестом благодарности за имя. Но теперь оно будет новым — «Сибирский камерный театр». Как объяснил публике брифинга арт-директор театра Евгений Осокин, имя в честь карающего трамвая славно послужило театру, но сейчас нуждается в замене.

Имя в честь карающего трамвая славно послужило театру, но сейчас нуждается в замене

Изначально оно было предметно обусловленным и привязанным к первому адресу театра — к зданию Дома Актёра, вдоль которого ходил знаменитый трамвай.

— Нынешняя локация находится на трассе трамвая №14, потому человеку. не погруженному в местный исторический контекст символику имени понять сложно — сказал Евгений Осокин. — А на гастролях мы ещё и сталкивались с тем, что словосочетание «Тринадцатый трамвай» люди принимали за название спектакля. Если имя утратило легкость считывания, если оно нуждается в громоздких разъяснениях, его надо менять. У этого имени была своя харизма и энергетика, но для театра с планами на гастрольную жизнь оно слишком локальное.

Своеобразным прощанием с трамвайным именем будет актёрский праздник вечером 2 ноября — ироничная связка с Хэллоуином под названием «Трамвай ужасов №13» (6+).

Чёрный трамвай и чёрный троллейбус — образы, укоренённые в отечественном детском фольклоре с 1960-х, так что, должно получиться и «лампово», и весело для всех участников действа* (*а это, к слову, обширное сообщество — актёры нескольких учебно-творческих студий театра в возрастном диапазоне от 6 до 70 лет) и зрителей.

Ещё одно обновление коснулось айдентики театра — его цветографической системы, включающей эмблему, цветовую палитру, шрифты для афиш, программ и билетов.

Цветовая палитра теперь базируется на трёх основных цветах — на синем (известном также как «нэви» или «синий флотский»), бордовом и бирюзовом. Цвета будут знаками жанрово-стилистической принадлежности зрелищ. Маркированы ими будут даже билеты.

Например, синий билетный корешок — для классики, бордовый — билет на современные спектакли в формате психологической драматургии и док-драмы, бирюзовый — для детских пьес. Наконец, нейтральный, жемчужно-белый — для любых зрелищ альтернативного формата, каких в обойме театра тоже немало.

Примечателен и форм-фактор нового логотипа, эмблемы театра.

— Совершенно случайным образом, я наткнулся на какой-то очень старый советский учебник по кинематографии, — вспоминает Евгений Осокин. — И в разделе для операторов там была картинка-схема с круговой расстановкой четырёх камер вокруг актера.

Примечателен и форм-фактор нового логотипа, эмблемы театра

Прорисованные сектора их обзора, пересекаясь, образовывали подобие звезды или снежинки. Из книжной схемы-прототипа изъяли изображение самих кинокамер и получилась весьма броская эмблема — силуэтно выразительная, хотя (на взгляд некоторых участников брифинга) немного «хищная».

Впрочем, визуальная агрессивность логотипов лучше аморфности. Что же до отсылки к кино, то она тоже мотивирована — в портфолио «Тринадцатого трамвая» есть спектакль по прозе Василия Шукшина, в котором кино и сценическое действо сосуществуют на равных. Камерный театр и слово «камера» из арсенала кино — понятия, парадоксальным образом сроднившиеся в данном конкретном случае

— Наш новый логотип — это олицетворение схемы расположения кинокамер таким образом, чтобы артисты, находящиеся в центре, были всесторонне раскрыты, — пояснил Евгений Осокин. — То есть логотип в первую очередь транслирует идею того, что артисты, находящиеся в истории камерной сцены, максимально существуют на полутонах и шепоте перед зрителем, потому что всегда присутствует крупный план. Это и легло в смысловую основу нашего нового логотипа.

Под новым именем Сибирский камерный театр станет репертуарным театром формата «soft team» — то есть, без постоянной труппы — станет открытым пространством для реализации самых разных театральных проектов, как профессиональных, так и учебно-студийных. То есть, объединяющих учеников актерских студий при театре (таких групп в студийной структуре 7 — по возрастному градиенту от дошкольников до взрослых 60+).

Полина Гнездилова, директор и художественный руководитель Сибирского камерного театра огласила планы на стартовавший театральный сезон. В планах этих сейчас 8 спектаклей. По четыре на каждой из сцен — на основной, и на кофе-сцене (которая и принимала сей брифинг).

Андрей Яковлев выступит в моно-спектакле «Мой любимый клоун» (18+) по повести Василия Ливанова. Да, того самого. Который не только Шерлок Холмс, Карлсон и молодой крокодил Геннадий, но ещё и яркий и стильный прозаик с диапазоном от детских сказок до романов.

Повесть «Мой любимый клоун» — текст с довольно счастливой историей визуализации — его в 1980-х инсценировали и в Малом театре, и в кино воплощали.

Версия с Андреем Яковлевым обещает быть как минимум небанальной: он силён именно в концепте моно-спектаклей, слывёт мастером этого формата. А коллега Яковлева по «Красному факелу», Константин Телегин вместе с Ольгой Солдатовой будет занят в спектакле по пушкинским «Повестям Белкина» (18+). К слову, искусствоведы отмечают отменную кинематографичность этих пушкинских текстов — они писались будто в расчете на экранизацию. Так что, логотип театра, сделанный по мотивам схемы из операторского учебника на афише этого спектакля, получит особую символическую насыщенность.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский театр «Красный факел» представил публике обновленные интерьеры

Автор фото: Игорь Смольников.

414

Рубрики : Общество Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : театры новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская

Юлия Золотовская: Упрощенки, которую мы так любили, в прежнем виде уже не будет

Следующей стратегической целью налоговиков будет НДФЛ
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский театр «Тринадцатый трамвай» обновил своё имя и концепцию
14/10/25 19:00
Город Культура Общество
В Новосибирске 14% собиравшихся делать аборт женщин, отговорили от этого решения
14/10/25 18:00
Медицина Общество
В четырёх районах Новосибирска не исключают перебои с водоснабжением
14/10/25 17:30
Общество
В МКУ «Ритуальные услуги» Новосибирска новый директор
14/10/25 17:00
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске на торги выставят участки в новом микрорайоне «Интеград»
14/10/25 16:30
Бизнес Власть Недвижимость
Новосибирская область инвестирует в здоровое питание школьников
14/10/25 16:14
Власть
В России режут квоты на привлечение иностранных работников из визовых стран
14/10/25 16:00
Бизнес Власть Общество
В «САХ» прокомментировали расторжение мусорной концессии в Новосибирске
14/10/25 15:30
Бизнес Власть
«Дальше поломок будет больше»: в Новосибирске рассказали о проблемах ремонта томографов в условиях санкций
14/10/25 15:00
Бизнес Медицина Общество
В Новосибирске планируют решить вопрос с 70% коммерческих долгостроев
14/10/25 14:00
Бизнес Власть Город Недвижимость
Новосибирский эксперт рассказал, как избежать автоподстав
14/10/25 13:00
Общество
В Новосибирске не состоялись 10 аукционов на поставку вакцины от ветрянки
14/10/25 12:30
Медицина Общество
В НГУ состоится III Научно-производственный форум «Золотая Долина»
14/10/25 12:25
Бизнес
В Госдуме предложили продавать «красивые» номера на аукционах в России
14/10/25 12:00
Правительство России поддержало призыв резервистов в мирное время
14/10/25 11:00
Власть Общество
Полигоны Новосибирской области уже не вмещают мусор с несанкционированных свалок
14/10/25 10:00
Власть Общество
Лауреат научной премии «Сбера» рассказал в НГУ о разработках в области искусственного интеллекта
14/10/25 9:00
Технологии Финансы
Постапокалипсис: удалёнка и курьеры-миллионеры стали в России новой реальностью после ковида
13/10/25 19:00
Бизнес Общество Экономика
Экс-директору «Спецавтохозяйства» в Новосибирске дали три года
13/10/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирским компаниям запретят использовать бумажные документы
13/10/25 18:00
Бизнес ПроБизнес Технологии
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять