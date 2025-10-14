Новосибирский театр «Тринадцатый трамвай» обновил своё имя и концепцию

У театра с именем главного транспортного мема Сибири изменился и «маршрут», и «шасси», и «дизайн кузова». Связано это с гастрольными планами, с выходом на всероссийское арт-пространство.

Брифинг, посвященный этим переменам, прошел на кофе-сцене (так там называется особое пространство с комбинированной ролью кафе и зрительного зала) 13 октября — игра с датой была этаким жестом благодарности за имя. Но теперь оно будет новым — «Сибирский камерный театр». Как объяснил публике брифинга арт-директор театра Евгений Осокин, имя в честь карающего трамвая славно послужило театру, но сейчас нуждается в замене.

Изначально оно было предметно обусловленным и привязанным к первому адресу театра — к зданию Дома Актёра, вдоль которого ходил знаменитый трамвай.

— Нынешняя локация находится на трассе трамвая №14, потому человеку. не погруженному в местный исторический контекст символику имени понять сложно — сказал Евгений Осокин. — А на гастролях мы ещё и сталкивались с тем, что словосочетание «Тринадцатый трамвай» люди принимали за название спектакля. Если имя утратило легкость считывания, если оно нуждается в громоздких разъяснениях, его надо менять. У этого имени была своя харизма и энергетика, но для театра с планами на гастрольную жизнь оно слишком локальное.

Своеобразным прощанием с трамвайным именем будет актёрский праздник вечером 2 ноября — ироничная связка с Хэллоуином под названием «Трамвай ужасов №13» (6+).

Чёрный трамвай и чёрный троллейбус — образы, укоренённые в отечественном детском фольклоре с 1960-х, так что, должно получиться и «лампово», и весело для всех участников действа* (*а это, к слову, обширное сообщество — актёры нескольких учебно-творческих студий театра в возрастном диапазоне от 6 до 70 лет) и зрителей.

Ещё одно обновление коснулось айдентики театра — его цветографической системы, включающей эмблему, цветовую палитру, шрифты для афиш, программ и билетов.

Цветовая палитра теперь базируется на трёх основных цветах — на синем (известном также как «нэви» или «синий флотский»), бордовом и бирюзовом. Цвета будут знаками жанрово-стилистической принадлежности зрелищ. Маркированы ими будут даже билеты.

Например, синий билетный корешок — для классики, бордовый — билет на современные спектакли в формате психологической драматургии и док-драмы, бирюзовый — для детских пьес. Наконец, нейтральный, жемчужно-белый — для любых зрелищ альтернативного формата, каких в обойме театра тоже немало.

Примечателен и форм-фактор нового логотипа, эмблемы театра.

— Совершенно случайным образом, я наткнулся на какой-то очень старый советский учебник по кинематографии, — вспоминает Евгений Осокин. — И в разделе для операторов там была картинка-схема с круговой расстановкой четырёх камер вокруг актера.

Прорисованные сектора их обзора, пересекаясь, образовывали подобие звезды или снежинки. Из книжной схемы-прототипа изъяли изображение самих кинокамер и получилась весьма броская эмблема — силуэтно выразительная, хотя (на взгляд некоторых участников брифинга) немного «хищная».

Впрочем, визуальная агрессивность логотипов лучше аморфности. Что же до отсылки к кино, то она тоже мотивирована — в портфолио «Тринадцатого трамвая» есть спектакль по прозе Василия Шукшина, в котором кино и сценическое действо сосуществуют на равных. Камерный театр и слово «камера» из арсенала кино — понятия, парадоксальным образом сроднившиеся в данном конкретном случае

— Наш новый логотип — это олицетворение схемы расположения кинокамер таким образом, чтобы артисты, находящиеся в центре, были всесторонне раскрыты, — пояснил Евгений Осокин. — То есть логотип в первую очередь транслирует идею того, что артисты, находящиеся в истории камерной сцены, максимально существуют на полутонах и шепоте перед зрителем, потому что всегда присутствует крупный план. Это и легло в смысловую основу нашего нового логотипа.

Под новым именем Сибирский камерный театр станет репертуарным театром формата «soft team» — то есть, без постоянной труппы — станет открытым пространством для реализации самых разных театральных проектов, как профессиональных, так и учебно-студийных. То есть, объединяющих учеников актерских студий при театре (таких групп в студийной структуре 7 — по возрастному градиенту от дошкольников до взрослых 60+).

Полина Гнездилова, директор и художественный руководитель Сибирского камерного театра огласила планы на стартовавший театральный сезон. В планах этих сейчас 8 спектаклей. По четыре на каждой из сцен — на основной, и на кофе-сцене (которая и принимала сей брифинг).

Андрей Яковлев выступит в моно-спектакле «Мой любимый клоун» (18+) по повести Василия Ливанова. Да, того самого. Который не только Шерлок Холмс, Карлсон и молодой крокодил Геннадий, но ещё и яркий и стильный прозаик с диапазоном от детских сказок до романов.

Повесть «Мой любимый клоун» — текст с довольно счастливой историей визуализации — его в 1980-х инсценировали и в Малом театре, и в кино воплощали.

Версия с Андреем Яковлевым обещает быть как минимум небанальной: он силён именно в концепте моно-спектаклей, слывёт мастером этого формата. А коллега Яковлева по «Красному факелу», Константин Телегин вместе с Ольгой Солдатовой будет занят в спектакле по пушкинским «Повестям Белкина» (18+). К слову, искусствоведы отмечают отменную кинематографичность этих пушкинских текстов — они писались будто в расчете на экранизацию. Так что, логотип театра, сделанный по мотивам схемы из операторского учебника на афише этого спектакля, получит особую символическую насыщенность.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский театр «Красный факел» представил публике обновленные интерьеры.