Покупателем новосибирского «Сибэлектротерма» стал «СКБ Сибэлектротерм»

Конкурсный управляющий ОАО «Сибэлектротерм» Сергей Лебедев подвел итоги новых торгов по продаже предприятия посредством публичного предложения. Победителем признана новосибирская компания АО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» («СКБ Сибэлектротерм»). Цена предложения совпала со стартовой ценой — 1,138 млрд рублей.

— Сведений о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, конкурсному управляющему не имеется, — подчёркивается в сообщении.

Лот включает в себя земельные участки площадью 215 тысяч кв. м, производственные, складские, административные и конструкторские корпуса общей площадью более 77 тысяч кв. м, а также железнодорожные пути и промышленное оборудование.

Напомним, имущество предприятия продавалось единым лотом. По требованию Минпромторга РФ покупатель промышленной площадки должен принять на себя обязательства по сохранению машиностроительного профиля приобретаемых активов.

В июле 2025 года залоговый кредитор «Сибэлектротерма» АО «РИД-Групп Новосибирск» (Ранее АО «Завод «Экран», входит в «РАТМ Холдинг». — Ред.) подал заявление об оставлении за собой залогового имущества. Цена имущества по итогам завершения этого этапа составила 1,138 млрд рублей. 21 августа Лебедев сообщил о заключении 18.08.2025 договора с залоговым кредитором АО «РИД Групп-Новосибирск» (договор поступил управляющему 21.08.2025), в соответствии с которым к покупателю должен был перейти имущественный комплекс ОАО «Сибэлектротерм».

22 сентября конкурсный управляющий от исполнения договора отказался и возобновил торги.

С 2018 года имущественным комплексом ОАО «Сибэлектротерм» управляло АО «РИД Групп-Новосибирск». Представители компании рассказывали о планах создать на площадке промышленный парк типа браунфилд. К 2021 году на территории ОАО «Сибэлектротерм» планировалось сертифицировать универсальный индустриальный парк. Приоритетными направлениями его работы назывались металлообработка и литейное производство.

По данным сервиса Контур Фокус, АО «СКБ Сибэлектротерм» находится по тому же юридическому адресу, что и АО «Сибэлектротерм». В советское время это было одно предприятие. Генеральный директор — Александр Речкалов. Информация о собственниках закрыта. Выручка компании в 2024 году составила 1,4 млрд рублей (в 2023 году — 1,3 млрд), чистая прибыль — 376 млн (482 млн).

«СКБ Сибэлектротерм» ведет работу по проектированию, изготовлению и внедрению широкой номенклатуры электрометаллургического оборудования — дуговых плавильных электропечей, оборудования внепечной обработки расплава, вакуумных дуговых печей, ферросплавных электропечей и др. Предприятие работает в области крупномасштабного производства и выполняет большой объем работ по заказу крупнейших производителей ферросплавов в России и СНГ.

В 2019 году председатель совета директоров ОПО «СКБ Сибэлектротерм» Михаил Кузьмин рассказывал корреспонденту Infopro54 о том, что предприятию не хватает сборочных площадей, и рассматриваются несколько вариантов решения этого вопроса: строительство нового цеха и покупка недвижимости, в том числе на ОАО «Сибэлектротерм», которое находится в стадии банкротства. С этим вопросом предприятие обращалось к полпреду президента Сергею Меняйло.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнесмен стал одним из девяти фигурантов дела об аквапарке.