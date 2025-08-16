Новосибирский ученый отправился на Камчатку изучать вулканы после землетрясения

Российские ученые продолжают изучать последствия землетрясения, которое произошло на Камчатке в конце июля, и наблюдают за текущими сейсмособытиями в этом регионе. 16 августа на Камчатку отправился новосибирский вулканолог Иван Кулаков. Его команда будет работать на Авачинском вулкане.

— Сейчас на слуху, конечно, Ключевская сопка. Но Авачинский тоже интересно себя ведет. Вполне возможно, он тоже может активизироваться. Там повышенное газовое деление и свечение на вершине. Это интересно и говорит о том, что очень высокая температура газов, которые выходят. Они т раскаляют породы настолько, что те начинают светиться. Мы поставим там станции. Рассчитываем, они что-то интересное запишут, — рассказал Infopro54 доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН, профессор Сколтеха, главный научный сотрудник ИНГГ СО РАН Иван Кулаков.

Авачинская сопка является действующим вулканом. Последнее его извержение произошло в октябре 2001 года. Новосибирский вулканолог будет работать на Авачинском вместе с камчатскими коллегами. Экспедиция продлится две недели.

Магнитуда землетрясения на Камчатке, которое произошло 30 июня, составило 8,8. За ним последовали четыре волны цунами. Афтершоковый процесс в регионе до сих пор продолжается. Сейсмологи считают, что в августе на Камчатке возможны новые достаточно мощные землетрясения.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске разработали технологию быстрого расчета цунами. Ученые подчеркивали, что проект актуален для Камчатки, Сахалина, Курильских островов и Японии.