Новосибирский юрист объяснил, что грозит сотрудникам магазина за удержание ребёнка

На минувшей неделе в Новосибирске произошла шокирующая история: 10-летнюю девочку в течение пяти часов удерживали в подсобке магазина за кражу конфеты пока родители и волонтеры искали её. Девочка не могла связаться с родителями из-за отсутствия телефона, а также не могла вспомнить их телефоны, чтобы сотрудники магазина им перезвонили. После прибытия полиции её доставили в отдел, где мать подала заявление о незаконном удержании. При этом в соцсетях позже появились комментарии, что сотрудники магазина сразу вызвали полицию, но она приехала поздно.

Юрист рассказал Горсайту о возможных последствиях такого решения для представителей ритейла.

— Случай конечно печальный. Скорее всего здесь будет преступление, предусмотренное статьёй «Незаконное лишение свободы», с возможным сроком от 3 до 5 лет. Что касается девочки, то она вообще не подлежит уголовной ответственности в силу её 10-летнего возраста, — рассказал юрист Константин Зиновьев.

Эксперт предупредил, что в этой ситуации могут вмешаться органы опеки и ПДН.

Это не первый случай подобного рода в Новосибирске. В августе 2022 года подросток и его друзья в магазине на улице Селезнёва потребовали убрать просроченные продукты. Персонал не согласился, и одного из мальчиков закрыли в морозильной камере. Суд признал виновным бывшего сотрудника супермаркета и назначил ему три года условного наказания.

