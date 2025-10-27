Кёрлинг станет базовым видом спорта в Новосибирской области

В Новосибирске президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев выступил с инициативой сделать кёрлинг базовым видом спорта в регионе. Он подчеркнул, что в городе есть хорошая спортивная инфраструктура, новосибирские спортсмены показывают высокий уровень подготовки, а региональная федерация работает эффективно. Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

В области сегодня представлено 33 базовых вида спорта, среди которых хоккей, лёгкая атлетика, плавание, самбо и биатлон.

Кёрлинг, включённый в программу Олимпийских игр с 1998 года, активно развивается в регионе с 2015 года, когда открылся клуб «Пингвин». Как отметил замминистра физической культуры и спорта Иван Довгаль, регион регулярно принимает крупные соревнования, в числе которых Кубок и чемпионат России по кёрлингу.

Кёрлинг — это командная игра на льду, где две команды по четыре человека соревнуются, запуская тяжёлые гранитные камни в сторону специальной мишени. Цель — точнее всех поставить камни в «дом» — круг на льду.

По данным 2ГИС, в Новосибирске только одна локация, где возможны занятия кёрлингом — около экспоцентра. Федерация кёрлинга Новосибирской области была создана в 2015 году. За десять работы Федерацией подготовлено 11 мастеров спорта России, 1 мастер спорта международного класса. Спортсмены Новосибирской области становились победителями и призёрами чемпионатов и Кубков России, победителями и призёрами всероссийских соревнований, а также участниками международных турниров, чемпионатов и первенств мира.

