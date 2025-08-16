Новосибирским детям с гемофилией станет доступно новое лекарство

В России расширен список импортных лекарств, закупаемых для детей с тяжелыми заболеваниями. Государственный внебюджетный фонд «Круг добра» утвердил к закупке препараты ревумениб, эфанесоктоког альфа и мацитентан, которые используются при терапии острых лейкозов, лечения гемофилии А и легочной артериальной гипертензии соответственно.

Пациентские организации, комментируя это решение, объясняют, что речь о редких и/или тяжелых заболеваниях и случаях, когда доступные лекарства не дают должного эффекта. Закупки проводятся для каждого конкретного пациента после решения врачебных комиссий. Так, новый препарат для лечения гемофилии врачи предложили включить в перечень для закупок для детей с установленной неингибиторной формой гемофилии А, ранее получавшие лечение препаратом F VIII, у которых невозможно контролировать течение заболевания.

— В Новосибирской области в настоящее время около 300 человек с диагнозом «гемофилия». Это и взрослые, и дети. В большинстве случаев это гемофилия А. Обеспечение лекарствами идет за счет средств федерального бюджета, для детей препараты приобретаются, в том числе за счет государственного внебюджетного фонда. Действительно, бывают случаи, когда больному не подходит стандартная схема терапии и нужно искать другие варианты, — рассказал Infopro54 президент Новосибирской региональной организации Всероссийского общества гемофилии Сергей Архипов.

Добавим, что в начале 2025 года в ряде регионов были перебои в поставках препаратов для больных гемофилией. Новосибирской области в этом перечне не было. Текущую ситуацию в регионе врачи и пациенты называют стабильной.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые запатентовали средство, усиливающее лекарство от рака.