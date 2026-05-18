«Хейтерские видео» против учителей: в соцсетях России множатся оскорбительные ролики о педагогах

Под видом мема

В российских школах все чаще обсуждают тревожный феномен: подростки снимают и распространяют в соцсетях оскорбительные ролики об учителях. Формат может выглядеть как мем: лица педагогов мелькают под музыку со словами «Дастин, Лукас, Уилл, Майк, Ми…», после чего звучит унизительная фраза, а затем — вставка с нецензурными криками.

Для школьников это может казаться «шуткой» или способом выплеснуть недовольство. Но на деле речь идет о публичной агрессии, которая наносит вред конкретному человеку, разрушает доверие в школе и может иметь правовые последствия.

Почему подростки выбирают такой формат и как реагировать взрослым, объяснила Наталья Михайловна Клепикова, кандидат психологических наук, заместитель директора Института детства НГПУ.

Не нашли конструктива в реальности

По словам эксперта, агрессия подростков редко имеет одну причину. Чаще всего это сочетание возрастной импульсивности, стремления к самостоятельности, зависимости от мнения сверстников и конкретной провоцирующей ситуации: обиды, конфликта с учителем, чувства несправедливости или желания отомстить.

— В случае с видео об учителях частым триггером становится ситуация, которую подросток не смог разрешить конструктивно в реальном взаимодействии. Соцсети в этом случае становятся способом выплеснуть гнев и получить внимание, — отмечает Наталья Клепикова.

Онлайн-среда усиливает эффект

То, что раньше могло остаться внутри класса, сегодня быстро становится публичным. Лайки, репосты и одобрительные комментарии сверстников закрепляют агрессивное поведение: подросток получает ощущение статуса и поддержки.

— У многих складывается впечатление, что в интернете «ничего по-настоящему не происходит» и «за это ничего не будет». Но это ложное ощущение безнаказанности, — подчеркивает эксперт.

При этом важно понимать тип агрессии.

Иногда ролик создается осознанно — ради внимания, мести или давления. Иногда это импульсивный выплеск гнева. В отдельных случаях требуется углубленная работа специалистов. Поэтому, по словам Натальи Клепиковой, реагировать на все ситуации одинаково нельзя.

Оскорбительные видео нельзя считать безобидным юмором

Публичное унижение человека в соцсетях может повлечь административную ответственность по статье 5.61 КоАП РФ. Педагог также имеет право обратиться в суд за компенсацией морального вреда. Если ребенку меньше 16 лет, ответственность могут нести родители по статье 5.35 КоАП РФ.

Однако одной угрозой наказания проблему не решить. Школе и семье важно не игнорировать ситуацию, но и не «рубить с плеча». Необходимо спокойно обозначать границы, объяснять последствия, разбирать причины конфликта и учить подростка другим способам выражать злость.

— Эффективная работа с агрессией требует системного подхода: важно понять провоцирующие факторы, подключить семью и школьное окружение, обучать подростков саморегуляции, эмпатии и конструктивному разрешению конфликтов, — говорит Наталья Клепикова.

Профилактика должна включать развитие эмоционального интеллекта, коммуникативных навыков, ответственности за цифровое поведение и культуры уважения в школе. Подросткам важно давать безопасные способы самореализации: через учебу, творчество, спорт, проекты и общественную активность.

Защита педагогов

Проблема защиты педагогов сегодня обсуждается и на федеральном уровне. Минпросвещения России ведет системную работу по поддержке учителей в конфликтных ситуациях. В частности, создан Совет по профессиональной защите чести и достоинства педагогов, а также запущен чат-бот «Правовой ассистент педагога» в мессенджере МАХ. Комиссия по защите чести и достоинства учителей работает и в Новосибирской области.

Сервис помогает педагогам быстро сориентироваться в сложной ситуации, в том числе если конфликт развивается в интернете или социальных сетях. В чат-боте собраны пошаговые алгоритмы действий, нормативно-правовая база, разделы о правах педагога, ответы на частые вопросы и «экстренная кнопка». При этом рекомендации носят информационный характер и не заменяют полноценную юридическую консультацию, но позволяют учителю понять, какие действия предпринять и куда обращаться за дальнейшей помощью.

Напомним, уже несколько лет новосибирские учителя жалуются в соцсетях на агрессивное и оскорбительное поведение не только родителей, но и детей. Так, в 2024 году дядя школьницы получил срок за избиение завуча школы под Новосибирском. Инцидент произошел в Чулымской средней школе. В разгар учебного дня в учительскую зашел пьяный мужчина, достал из рукава деревянный брусок и набросился на завуча.

В 2023 году в Новосибирске дети иностранных граждан, приехавших в регион, закидали учительную камнями.

С другой стороны, есть случаи буллинга детей со стороны педагогов.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что агрессия у российских подростков показывает пробелы в их воспитании.