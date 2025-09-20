Новосибирским застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода домов

Правительство России разрешило застройщикам в регионах, в том числе и в Новосибирской области, сдвигать сроки ввода домов. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил на пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли». По его словам, этот шаг является антикризисной мерой.

—Мы действительно как антикризисную меру разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы точно гарантированно достроить дома, — сказал вице-премьер.

Он констатировал, что на сегодняшний день срок завершения строительства перенесен для 19% строительных объектов. Примерно у 20% застройщиков есть риск банкротства. По прогнозам правительства, их доля может перевалить за 30%, если россияне не будут вкладываться в недвижимость.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев констатирует, что до пандемии 2020 года соблюдение сроков ввода домов являлось основным критерием определения надежности застройщика. А в реестр проблемных вносилась недвижимость, ввод в эксплуатацию которой задерживалась застройщиком более, чем на шесть месяцев.

В апреле 2020 года на территории России был введен мораторий на штрафы для застройщиков за перенос ввода жилья. С тех пор он неоднократно продлялся. В Настоящее время он действует до конца 2025 года.

— Итого из 68 месяцев 45 или 66% времени дольщики находятся в финансовом рабстве у строительных компаний и банков — нельзя ни деньги забрать, ни компенсацию за их пользование получить. К счастью, подавляющее большинство новосибирских застройщиков сдает объекты вовремя, — говорит эксперт.

По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, в Новосибирске летом 2025 года было заключено около 3 тысяч сделок с квартирами в новых жилых комплексах. Это на 18% больше, чем весной текущего года.

— Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, — говорит коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

Эксперт уверен, что на рынок еще влияет снижение доходности по вкладам. Он отмечет, что уже сейчас средства начинают перетекать с депозитов в «бетон».

— На фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться, — резюмирует Белокуров.

Ранее редакция сообщала, что более 40% квартир зависли у застройщиков Новосибирска. Для реализации нераспроданного жилья девелоперам региона нужно уже почти пять лет.