Рекламодателям

Новосибирским застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода домов

  • 20/09/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
стройка
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал это решение антикризисной мерой

Правительство России разрешило застройщикам в регионах, в том числе и в Новосибирской области, сдвигать сроки ввода домов. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил на пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли». По его словам, этот шаг является антикризисной мерой.

—Мы действительно как антикризисную меру разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы точно гарантированно достроить дома, — сказал вице-премьер.

Он констатировал, что на сегодняшний день срок завершения строительства перенесен для 19% строительных объектов. Примерно у 20% застройщиков есть риск банкротства. По прогнозам правительства, их доля может перевалить за 30%, если россияне не будут вкладываться в недвижимость.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев констатирует, что до пандемии 2020 года соблюдение сроков ввода домов являлось основным критерием определения надежности застройщика. А в реестр проблемных вносилась недвижимость, ввод в эксплуатацию которой задерживалась застройщиком более, чем на шесть месяцев.

В апреле 2020 года на территории России был введен мораторий на штрафы для застройщиков за перенос ввода жилья. С тех пор он неоднократно продлялся. В Настоящее время он действует до конца 2025 года.

— Итого из 68 месяцев 45 или 66% времени дольщики находятся в финансовом рабстве у строительных компаний и банков — нельзя ни деньги забрать, ни компенсацию за их пользование получить. К счастью, подавляющее большинство новосибирских застройщиков сдает объекты вовремя, — говорит эксперт.

По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, в Новосибирске летом 2025 года было заключено около 3 тысяч сделок с квартирами в новых жилых комплексах. Это на 18% больше, чем весной текущего года.

— Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, — говорит коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

Эксперт уверен, что на рынок еще влияет снижение доходности по вкладам. Он отмечет, что уже сейчас средства начинают перетекать с депозитов в «бетон».

— На фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться, — резюмирует Белокуров.

Ранее редакция сообщала, что более 40% квартир зависли у застройщиков Новосибирска. Для реализации нераспроданного жилья девелоперам региона нужно уже почти пять лет.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

683

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : недвижимость мораторий на штраф


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирским застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода домов
20/09/25 16:00
Бизнес Власть Недвижимость
Эксперты рынка назвали самые продаваемые новые автомобили в Новосибирске
20/09/25 15:00
«У нас нет системы утилизации, и сбор этот вымышленный»: жители Новосибирска подписывают петицию против повышения утильсбора с 1 ноября
20/09/25 13:00
Бизнес Власть Общество
Дореволюционных надгробий не найти: историк рассказала о судьбе старых кладбищ Новосибирска
20/09/25 11:00
Город История Общество
Эксперты выяснили, из каких городов чаще всего приезжают туристы в Новосибирск
20/09/25 9:00
Общество
Вызовы производства иммунобиологических препаратов обсудят в Новосибирске
19/09/25 19:00
Бизнес Наука
Партии определились с мандатами в парламент Новосибирской области по спискам
19/09/25 18:30
Власть Общество Политика
«СибАстро – 2025»: Новосибирск открывает юбилейный форум космонавтики
19/09/25 18:15
Власть
Ставку по ипотеке при рождении третьего ребенка в России предлагают снизить до 4%
19/09/25 18:00
Власть Недвижимость Общество
Мэр Новосибирска Кудрявцев высказался о Хилокском микрорайоне Новосибирска
19/09/25 17:45
Власть Общество
Postgres Professional активизирует работу на образовательном рынке Новосибирска
19/09/25 17:41
Образование
Новосибирцы поделились, зачем пришли к ковчегу патриарха Русской церкви
19/09/25 17:00
Общество
Андрей Травников поздравил работников леса с профессиональным праздником
19/09/25 16:14
Власть
Компенсацию расходов на охрану труда получили более 500 компаний Новосибирска
19/09/25 16:00
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на выходные
19/09/25 15:00
Общество
Запасы легковых автомобилей в Сибири превышают потребности рынка
19/09/25 14:00
Бизнес
Основатель «Новосибирского завода сэндвич панелей» намерен сохранить бизнес
19/09/25 13:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске заводоуправление «Сибсельмаша» продали за 47 миллионов рублей
19/09/25 12:30
Бизнес
Лидер ЛДПР Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
19/09/25 12:00
Власть Общество
Как решать рабочие задачи без участия человека, расскажут новосибирскому бизнесу
19/09/25 11:35
Бизнес
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев
17/09/25 10:31
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять