Новосибирских туристов предупредили об увеличении сроков выдачи шенгенских виз

Визовые центры и турфирмы сообщают жителям Новосибирска, планирующим поездки в Европу, о необходимости закладывать значительно больше времени на оформление шенгенских виз. К октябрю 2025 года сроки рассмотрения документов существенно выросли, а запись на подачу в консульства ряда популярных стран расписана на месяцы вперед.

Участники туристического рынка говорят, что сейчас самая сложная ситуация с визами в Испанию. Сейчас поездки в эту страну для россиян фактически недоступны. Многие фирмы, занимающиеся оформлением виз, заявки на испанский шенген не берут в работу.

— В конце сентября ожидали открытия слотов на подачу документов на первую половину октября, и в регионах места вообще не раздались, то есть их в принципе не выдали. Мы следим и за ситуацией в Москве, коллеги говорят, что в столице слоты сократились на 90. В общем, на текущий момент поездки в Испанию выглядят в принципе нереальными. До появления каких-то просветов в ситуации, данное направление не берем в работу, стараемся переориентировать клиентов на другие направления, которые в данный момент более доступны, — сообщила Infopro54 заместитель директора компании «Единый визовый центр» Анжелика Забенкова.

Другие европейские страны продолжают выдавать визы россиянам. Но и там туристов ждут существенное увеличение сроков рассмотрения документов и высокая вероятность отказа в визе. Например, Германия уже давно практически не выдает туристические визы россиянам. Подача документов формально возможна, но на практике это в 90% случаев приводит к отказу, говорят сотрудники визовых центров. Без проблем визы выдаются лишь при наличии приглашений – от родственников, друзей, для деловых поездок или лечения. Однако даже в этих случаях глубина записи на подачу составляет около полутора месяцев. В оформлении виз в Италию, которая еще несколько лет назад была очень популярна у российских туристов, в 2025 году специалисты тоже видят серьезное увеличение сроков на оформление визы.

— Теперь всем рекомендуем подавать документы за полгода, потому что этот сезон показал достаточно очень сильное увеличение сроков рассмотрения. Раньше максимальный срок рассмотрения был 30 дней. В реальности рассматривали за две недели. Сейчас официальные сроки – 45 дней. Но мы уже не раз убеждались, что все может быть дольше, — говорит Анжелика Забенкова.

Нынешняя ситуация является прямым следствием геополитической напряженности, резко обострившейся после февраля 2022 года. Это привело к целому ряду последствий, кардинально изменивших ландшафт выездного туризма из России в Европу. Во-первых, существенно сократилось количество поездок, что было вызвано как закрытием воздушного пространства, так и общим усложнением логистики. Во-вторых, многие европейские консульства сократили штат или приостановили работу на территории России, передав полномочия визовым центрам, что само по себе увеличило бюрократическую нагрузку и время обработки запросов. В-третьих, были свернуты или серьезно ограничены многие упрощенные визовые программы и соглашения, действовавшие ранее. Страны Шенгенской зоны в одностороннем порядке ужесточили процедуру проверки заявителей из России, увеличили количество запрашиваемых документов и продлили стандартные сроки рассмотрения заявлений. Все это в совокупности и привело к тому, что процесс получения визы превратился из рутинной процедуры в многомесячное планирование с высокой степенью неопределенности.

Итогом для новосибирских туристов становится необходимость заблаговременного и тщательного планирования. Выбор стран сузился, а временной горизонт, необходимый для гарантированного получения визы, увеличился в несколько раз. Эксперты советуют рассматривать альтернативные направления и быть готовыми к тому, что даже при подаче документов за полгода поездка может оказаться под вопросом.

Ранее редакция рассказывала о новосибирских волонтерах, которые приняли участи в экспедиции по учету снежных барсов.