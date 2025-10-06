С 2026 года транспортный налог в Новосибирской области хотят увеличить на 11%

С 2026 года транспортный налог в Новосибирской области хотят проиндексировать на 11,09%. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение регионального парламента.

В правительстве региона необходимость повышения тарифов объясняют адаптацией налоговых ставок к экономическим реалиям, в том числе ростом затрат на финансирование дорожной отрасли региона. В Минфине напомнили, что последнее изменение транспортного налога осуществлялось в ноябре 2024 года.

— На момент принятия указанного закона Новосибирской области сумма начислений по налогу на наиболее распространенный в Новосибирске автомобиль Lada Granta была сопоставима со стоимостью ½ бака бензина, которая составляла в Новосибирской области 1 256 рублей. По состоянию на июнь 2025 года стоимость ½ бака бензина для аналогичного автомобиля составляет 1 392,5 рубля и выросла по прошествии года на 10,9%, — говорится в пояснительной записке.

В Новосибирской области на легковые автомобили приходится 82% в структуре поступлений транспортного налога. Повышать налоговые ставки для этой категории транспортных средств предложено зависимости от мощности двигателя и от количества лет, прошедших с года выпуска.

Так, транспортный налог с легковых автомобилей до 100 л.с. вырастет до 12 рублей на одну л.с. (в настоящее время 11 рублей), от 100 л.с. до 150 л.с. — до 18 рублей (с 16,5 рублей).

По легковым автомобилям мощностью от 150 л.с. до 200 л.с., от 200 л.с. до 250 л.с., а также свыше 250 л.с.: с года выпуска которых прошло от 5 до 10 лет включительно — 45,5 (вместо 41 рубля), 69 (с 62 рублей) и 138 рублей (со 124,5 рублей) соответственно в год с каждой л.с., с года выпуска которых прошло свыше 10 лет – 30,5 (с 27,5 рублей), 46 (с 41,5 рублей) и 92 рубля ( с 83 рублей) соответственно в год с каждой л.с.

При этом по легковым автомобилям мощностью от 150 л.с. до 200 л.с., от 200 л.с. до 250 л.с., а также свыше 250 л.с., с года выпуска которых прошло до 5 лет включительно, максимальная ставка транспортного налога останется на уровне прошлого года — 50, 75 и 150 рублей, соответственно, в год с каждой л.с.

Изменятся налоговые ставки и для мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, гидроциклов, катеров и некоторых других видов транспорта.

Напомним, в Новосибирской области с 2024 года планировали внедрить механизм ежегодного повышения ставки транспортного налога. Минфин региона предложил привязать ставку к стоимости литра бензина. В июле 2025-го стало известно, что в России готовят законопроект о повышенном налоге на машины старше 15 лет.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область не добирает по налогу на прибыль и транспортному налогу.