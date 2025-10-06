Новосибирцы стали больше платить за фастфуд в онлайне

В первой половине сентября в Новосибирской области существенно вырос спрос на доставку фастфуда. Число заказов из заведений быстрого питания увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а оборот платежей в этой категории стал на 83% больше. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили аналитики ЮKassa.

По наблюдению экспертов компании, в онлайн новосибирцы в среднем стали платить за фастфуд больше. Однако, пока расходы при личном посещении кафе на треть превышают затраты при доставке.

— Средний чек на заказ по доставке вырос за год на 13%, до 1142 рублей. Обороты и количество заказов в кафе и ресторанах почти не изменились, а средний чек стал на 3% выше и составил 1795 рублей, — отмечают в компании.

По сравнению с первой половиной августа спрос на фастфуд в онлайне изменился незначительно — оборот платежей снизился на 3%, число заказов — на 2%, а средний чек — на 1%. При этом в кафе и ресторанах оплат стало на 3% больше, чем в августе, а вот оборот и средний чек уменьшились — на 12% и 14% соответственно.

— Это может быть вызвано смещением спроса в сторону менее дорогих позиций меню, —отмечают аналитики ЮKassa.

Ранее редакция сообщала о том, что с началом учебного года и возвращением жителей Новосибирска из отпусков спрос на готовую еду резко вырос. Эксперты X5 считают, что популярность упакованных готовых блюд связана с изменением ритма жизни современных семей.