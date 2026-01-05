Новосибирских водителей призывают воздержаться от поездок

В связи с резким ухудшением погодных условий на официальном сайте Госавтоинспекции вышло срочное оповещение о возможном осложнении дорожной обстановки.

— Из-за выпадения осадков, ухудшения видимости возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют, по возможности, воздержаться от управления транспортными средствами. Если все же пришлось выехать на проезжую часть, то необходимо строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также быть осторожными при выполнении маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

— Пешеходам важно быть предельно внимательными при осуществлении перехода проезжей части и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде при передвижении в условиях ограниченной видимости! — добавили инспекторы.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем, 5 января температура воздуха будет держаться в районе -5 С. При этом синоптики обещают обильный снегопад, который усилится к вечеру.

Ранее редакция сообщала о том, что морозы, снегопады и температурные качели ждут новосибирцев в январе.