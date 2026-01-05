Поиск здесь...
Новосибирских водителей призывают воздержаться от поездок

Дата:

Причина — резкое ухудшение погоды

В связи с резким ухудшением погодных условий на официальном сайте Госавтоинспекции вышло срочное оповещение о возможном осложнении дорожной обстановки.

— Из-за выпадения осадков, ухудшения видимости возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют, по возможности, воздержаться от управления транспортными средствами. Если все же пришлось выехать на проезжую часть, то необходимо строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также быть осторожными при выполнении маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

— Пешеходам важно быть предельно внимательными при осуществлении перехода проезжей части и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде при передвижении в условиях ограниченной видимости! —  добавили инспекторы.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем, 5 января температура воздуха будет держаться в районе -5 С. При этом синоптики обещают обильный снегопад, который усилится к вечеру.

Ранее редакция сообщала о том, что морозы, снегопады и температурные качели ждут новосибирцев в январе. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Государство, в лице ведомства, участвует в самых разнообразных спорах

Праворульные машины станет сложнее регистрировать в Новосибирске

Весь прошлый год Новосибирских водителей регулярно тревожили новостями о полном запрете праворульных автомобилей. И, казалось бы, летом 2025 года в МВД России поставили окончательную точку в этих волнениях, официально заявив, что данные о запрете покупки, продажи и эксплуатации транспортных средств с правым рулем не соответствуют действительности.

Но ближе к концу сентября глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов вновь вернулся к этой теме и предложил поэтапно заменить машины с правым рулем на более безопасный транспорт. Осуществить это планировалось путем ввода меры господдержки для водителей.

Читать полностью

Сбор елей на утилизацию стартует 13 января в Новосибирске

Старый Новый год традиционно ознаменовывает собой окончание новогодних праздников. Начиная с этого дня новосибирцы начинают активно избавляться от главного символа праздника — елей. И именно 13 января сбор хвойных деревьев на утилизацию в городе начинает «Спецавтохозяйство». В официальном телеграмм-канале организации уже опубликован график приема и локации, куда можно будет сдать зеленых красавиц.

— Традиционная акция по приему новогодних елей и пихт пройдет после завершения праздников — с 13 по 27 января 2026 года, — сообщили в компании.

Читать полностью

Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году

Автор: Юлия Данилова

Крупнейшая афера 2025 года, «благодаря» которой Новосибирская область прогремела на всю страну, — хищение более 237 млн рублей на нерожденных детях. История началась в 2021 году, когда было образовано преступное сообщество для получения пособий и социальных выплат за счет представления заведомо ложных сведений о рождении детей. Структурные подразделения сообщества действовали на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края. В итоге аферисты получили свидетельства о рождении на 664 несуществующих ребенка.

В декабре 2025 года уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. За организацию преступного сообщества обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, за участие в нем — на срок до 10 лет.

Читать полностью

В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

В Новосибирске идут работы по внедрению локально-адаптивного режима светофоров. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

— С губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым проверили работу областного и городского Центров организации дорожного движения, оценили их взаимодействие, — поделился мэр.

Читать полностью

Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Домашние питомцы получают все больше прав и привилегий. Для многих сибиряков они давно перестали быть просто милыми животными, став чуть ли ни полноценными членами семьи. И бизнес не может игнорировать эту тенденцию. Так, в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 40 кафе и 38 ресторанов, которые можно посетить с домашними питомцами.

На вопрос журналиста Infopro54, можно ли пройти в заведение с собакой, в большинстве заведений отвечали, что можно. В одном из ресторанов уточнили, что только с маленькими.

Читать полностью

Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

Автор: Оксана Мочалова

С 2026 года в России, в том числе в Новосибирске и области, начинает действовать новая ежегодная мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. Она представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на получение выплаты имеют семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии их очного обучения.

Особенность нововведения в том, что выплата не является фиксированным пособием. Ее размер напрямую зависит от суммы НДФЛ, который родитель уплатил в предыдущем году по ставке 13%. Государство вернет разницу между уплаченным налогом и суммой, которая составила бы 6% от тех же доходов. Таким образом, возврату подлежит около 7% от налогооблагаемой базы. Чем выше официальная зарплата и, соответственно, уплаченный НДФЛ, тем больше будет сумма выплаты.

Читать полностью
Бизнес Туризм

Гостевые дома в четырех регионах Сибири запретили сдавать без включения в реестр

Авто Общество

Новосибирских водителей призывают воздержаться от поездок

Авто Общество

Праворульные машины станет сложнее регистрировать в Новосибирске

Власть Общество

Сбор елей на утилизацию стартует 13 января в Новосибирске

Общество Право&Порядок

Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году

Власть Город

В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

Бизнес Общество

Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Общество

Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

Бизнес

В Новосибирске начались аукционы на размещение ритуальных павильонов

Бизнес Недвижимость

Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Финансы

Новые финансовые правила вступят в силу для новосибирцев в 2026 году

Власть Общество

Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Общество

Новосибирск попал в топ-5 городов с доступными катками

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске участок между аэропортом Северный и «Родниками» выставлен под КРТ

Культура Общество

В Новосибирске стартует XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры

Власть Общество

Праздники без свалок: как Новосибирская область справляется с вывозом мусора в новогодние каникулы

Общество

В Новосибирской области построят плавательный бассейн стоимостью 370 млн рублей

Общество

Новогоднее чудо: житель Новосибирской области стал мультимиллионером

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

