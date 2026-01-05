Праворульные машины станет сложнее регистрировать в Новосибирске

Весь прошлый год Новосибирских водителей регулярно тревожили новостями о полном запрете праворульных автомобилей. И, казалось бы, летом 2025 года в МВД России поставили окончательную точку в этих волнениях, официально заявив, что данные о запрете покупки, продажи и эксплуатации транспортных средств с правым рулем не соответствуют действительности.

Но ближе к концу сентября глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов вновь вернулся к этой теме и предложил поэтапно заменить машины с правым рулем на более безопасный транспорт. Осуществить это планировалось путем ввода меры господдержки для водителей.

Последнее же заявление от федеральных властей по этому поводу прозвучало в самый разгар новогодних праздников.

Глава Росстандарта Антон Шалаев напомнил, что в России ограничения на праворульные автомобили не вводятся.

— Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается, — сказал он ТАСС.

При этом глава Росстандарта добавил, что с 2026 года ведомство планирует внести изменения в нынешние ГОСТы. Антон Шалаев предупредил, что новые требования значительно усложнят саму процедуру подтверждения соответствия праворульных автомобилей установленным стандартам.

Напомним, еще в 2020 году вступил в силу запрет на ввоз в Россию праворульных транспортных средств категорий М2 и М3. К ним относятся самосвалы, экскаваторы, грузовики с манипуляторами, тягачи и пассажирские автобусы. Что касается легковых автомобилей, то тогда усложнилась процедура их растаможки: пошлины стали зависеть от возраста и экологического класса праворульного автомобиля. Также владельцы стали получать технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

