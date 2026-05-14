Охватит 600 км магистралей: мэр Кудрявцев оценил возможности передвижной лаборатории

В Новосибирске заработала передвижная дорожная лаборатория «Трасса-2». Муниципалитет приобрел комплекс за 27 млн рублей, чтобы отказаться от услуг сторонних подрядчиков при проверке качества ремонта дорог. Возможности техники оценил мэр Максим Кудрявцев.

— На каждом этапе дорожного ремонта мы проводим проверки качества выполненных работ. Передвижная дорожная лаборатория «Трасса-2» позволит значительно ускорить эти процессы и, что важно, усилить контроль на дорогах, чтобы повысить ответственность подрядчика, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Российский комплекс сканирует каждую полосу на скорости до 60 км/ч даже в плотном потоке и фиксирует каждый дефект. Лаборатория измеряет ровность, прочность и сцепные качества покрытия. За весенне-летний сезон в Новосибирске планируется проверить более 600 км дорог. За первый месяц использования диагностировано 80 км.

В первую очередь обследуются дороги, которые относятся к Новосибирской агломерации. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 85 % этих дорог (502 км) должны быть в норме. МКУ «Управление дорожного строительства» завершит их обследование за два месяца.

Первый заммэра Иосиф Кодалаев отметил, что лаборатория окупится за год. Встроенный модуль «Георадар» с точностью до метра определяет толщину слоев дорожной одежды. Данные о плотности потока и скорости машин помогут перенастроить светофоры и убрать заторы.