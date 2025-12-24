Рекламодателям

Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей

  • 24/12/2025, 12:20
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей
Инвестиционная составляющая в структуре активов превысила 30% от общей суммы

В 2025 году активы под управлением Private Banking и «Привилегии» ВТБ достигли отметки в 10 трлн рублей. Инвестиционная составляющая в структуре активов превысила 30% от общей суммы. Число клиентов банка, относящихся к категории состоятельных, составило более 1,2 млн человек.

Как отметила Оксана Семененко, старший вице-президент, возглавляющая Private Banking и «Привилегии» ВТБ, наибольшую динамику показали стратегии доверительного управления, продемонстрировавшие прирост портфеля на 90%. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) выросли на 80%, а инвестиционные продукты страхования увеличились более чем на 50%.

В текущем году для состоятельных клиентов банка был запущен цифровой консультант по финансам, разработанный с использованием технологий искусственного интеллекта.

Оксана Семененко также подчеркнула, что наблюдается значительное увеличение доли инвестиционных и сберегательных инструментов в портфелях клиентов. Стабильная монетарная политика, направленная на уменьшение ключевой ставки, стимулирует интерес к традиционному рынку облигаций. Предполагается, что эта тенденция станет еще более выраженной в следующем году.

Фото: freepik.com/Автор: pvproductions

886

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

[manual_related_posts]

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Из Новосибирска запустят прямой рейс в Сиань
24/12/25 13:30
Туризм
Новосибирского застройщика обвинили в мошенничестве на 558 млн рублей
24/12/25 13:00
Бизнес Право&Порядок
Рухнуло здание спортшколы под Новосибирском
24/12/25 12:30
Общество
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей
24/12/25 12:20
Финансы
Новогодние салюты ежегодно оставляют более 100 питомцев без дома в Новосибирске
24/12/25 12:00
Общество
СГК вложила в энергосистему Новосибирска более 21 млрд за 2025 год
24/12/25 11:20
Бизнес
Жизнь под прицелом видеокамер: сеть камер видеонаблюдения в Новосибирске постоянно расширяется (видео)
24/12/25 11:00
Общество
Новосибирцам обещали вернуть переплату за проезд в общественном транспорте
24/12/25 10:45
Власть Общество Транспорт
В России планируют ввести единый цифровой идентификатор для граждан
24/12/25 10:30
Власть Общество Технологии
Политический ландшафт Новосибирской области демонстрирует стабильность
24/12/25 10:00
Власть Политика
Популярное
Трактор завалил снегом дом новосибирских пенсионеров и перегородил проезд
23/12/25 15:30
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новости компаний
Завод безалкогольных напитков в Новосибирске получит стабильное электричество
24/12/25 11:15
Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset
24/12/25 10:25
Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками
23/12/25 12:50
Банк Уралсиб принял участие в «Финансовой среде» в НГУЭУ
22/12/25 10:43
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять