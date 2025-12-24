Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей

В 2025 году активы под управлением Private Banking и «Привилегии» ВТБ достигли отметки в 10 трлн рублей. Инвестиционная составляющая в структуре активов превысила 30% от общей суммы. Число клиентов банка, относящихся к категории состоятельных, составило более 1,2 млн человек.

Как отметила Оксана Семененко, старший вице-президент, возглавляющая Private Banking и «Привилегии» ВТБ, наибольшую динамику показали стратегии доверительного управления, продемонстрировавшие прирост портфеля на 90%. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) выросли на 80%, а инвестиционные продукты страхования увеличились более чем на 50%.

В текущем году для состоятельных клиентов банка был запущен цифровой консультант по финансам, разработанный с использованием технологий искусственного интеллекта.

Оксана Семененко также подчеркнула, что наблюдается значительное увеличение доли инвестиционных и сберегательных инструментов в портфелях клиентов. Стабильная монетарная политика, направленная на уменьшение ключевой ставки, стимулирует интерес к традиционному рынку облигаций. Предполагается, что эта тенденция станет еще более выраженной в следующем году.