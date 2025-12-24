Новогодние салюты ежегодно оставляют более 100 питомцев без дома в Новосибирске

В период новогодних праздников 2024–2025 годов в России потерялось около 6 740 домашних животных. По данным Всероссийской системы защиты питомцев Pet911, эта цифра может вырасти на 7% в следующем праздничном сезоне, превысив 7 200 потерянных кошек и собак. Среди регионов с наиболее тревожной статистикой выделяется Новосибирская область, где за указанный период пропало 120 животных: 79 собак и 41 кошка.

Абсолютными лидерами печального рейтинга стали Московская область с 510 потерянными животными, Краснодарский край с 480 случаями и Москва, где пропало 360 питомцев. Высокие показатели традиционно отмечаются в густонаселённых регионах с преобладанием городского населения.

Основной причиной массовых побегов домашних животных в новогодний период остаются фейерверки и петарды. Громкие звуки вызывают у питомцев сильный стресс и панику, заставляя их инстинктивно искать укрытие или бежать.

— К новогодним праздникам важно подготовиться заранее. Если ваш питомец склонен к тревожности, проконсультируйтесь с ветеринаром о возможности применения успокоительных препаратов. Начинать их приём нужно за несколько дней до праздников, а не в момент, когда животное уже напугано, — говорит ветеринарный врач и редактор Pet911.ru Анна Кузнецова.

По её словам, поведенческая подготовка имеет не меньшее значение, чем медицинская. Рекомендуется создать для животного так называемое безопасное место — тихий уголок в квартире, где питомец сможет укрыться во время салютов. Это может быть закрытая комната, переноска, накрытая пледом, или пространство под кроватью. Важно заранее приучить питомца к этому месту, чтобы оно ассоциировалось с безопасностью и спокойствием.

В дни праздников следует сократить прогулки с собаками до минимума и выводить их только на поводке в светлое время суток. Категорически не рекомендуется брать животных на улицу во время массовых гуляний, поскольку даже самые спокойные питомцы могут непредсказуемо отреагировать на толпу и шум.

Кроме того, специалисты советуют актуализировать информацию на адресниках, проверить данные в чипе и создать свежие фотографии питомца с разных ракурсов. Важно также усилить контроль за окнами и дверьми в праздничные дни и организовать присмотр за животным на время отъезда.

Если питомец всё же потерялся, важно без промедления разместить объявление на специализированных ресурсах, оповестить соседей, развесить листовки в районе пропажи и связаться с местными приютами. Статистика показывает, что оперативное начало поисков значительно повышает шансы на успешное возвращение животного.

Стоит отметить, что в Новосибирской области запретили использовать пиротехнику в общественных местах во время новогодних и рождественских праздников. Такое решение принято 22 декабря на заседании антитеррористической комиссии региона.

Ранее редакция сообщала, что ветслужба назвала число безнадзорных животных в Новосибирской области.