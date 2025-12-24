Рекламодателям

Рухнуло здание спортшколы под Новосибирском

  • 24/12/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Рухнуло здание спортшколы под Новосибирском
Дети в здании ранее занимались шахматами, настольным теннисом и борьбой

В райцентре Колывань Новосибирской области рухнула часть здания детской спортивной школы. Инцидент произошел минувшей ночью. Жители Колывани удивляются, как учреждение дополнительного образования получило разрешение работать с детьми.

— Обрушилось здание, кто-нибудь объяснит как? Как там могли заниматься дети… , — пишут в местном паблике Типичная Колывань.

Судя по комментариям в телеграм-чате, дети в здании занимались шахматами, настольным теннисом и борьбой.  Впрочем, как уточнили в областной прокуратуре, спортивная школа закрыта около двух месяцев. Работа здания 1960-х годов постройки была остановлена из-за аварийного состояния.

— В октябре текущего года эксплуатация спортивного зала была прекращена. Учебно-тренировочный процесс переведен в спортивный зал другого учебного заведения. В ноябре 2025 года получено заключение об аварийном техническом состоянии здания, — пояснили в ведомстве.

Напомним, в сентябре в Татарске обрушилась часть здания средней школы. К счастью, никто не пострадал, так как происшествие случилось в выходной день.

После этого инцидента власти начали массовые проверки всех общеобразовательных учреждений области.  Самые серьезные нарушения были выявлены в трех объектах. Это рухнувшая школа в Татарске и школа в Искитимском районе. Как сообщал следственный комитет, здание образовательного учреждения 1961 года постройки находится в аварийном состоянии: отсутствует канализационная система, из-за повышенной влажности в помещениях распространился грибок. Износ строения составляет 100 %.

— Эта школа по своему техническому состоянию не могла принимать детей и надлежащим образом организовывать учебный процесс. Проблема на сегодня решена. Дети переведены в другие школы и продолжают учиться, — отмечал заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

В Татарске также выявили помещение, где была расположена секция по боксу. Его техническое состояние также не отвечало необходимым требованиям. В итоге эксплуатация объекта была приостановлена, а дети переведены в универсальные секции.

Ранее прокуратура сообщала, что еще одна школа №13 в Коченево имеет видимые повреждения фундамента.

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре в Новосибирске, в городской детской больнице № 1 на улице Вертковская, в одной из палат рухнул потолок.

Источник фото: из группы Типичная Колывань в ВКонтакте

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : школа спорт Обрушение


Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
