В Новосибирске обрушилась кровля нового здания

Очередная кровля рухнула под воздействием снежного покрова, образовавшегося в результате обильных снегопадов, обрушившихся на Новосибирскую область. На этот раз без крыши осталось довольно новое здание 2024 года постройки на улице Софийской, 16, корпус 2. Информация об этом появилась в телеграмм-канале АСТ-54 Black.

В качестве предварительной причины обрушения кровли рассматривается снеговая нагрузка. К счастью, на этот раз пострадавших от обрушения кровли не было, так как здание пустовало.

— Здание новое. Построили под СТО только в том году. Наверное, пожадничали нанять людей, чтобы сбросили снег. Здание еще было не сдано в аренду, поэтому никого и не задавило, — сообщил редакции Infopro54 частный перевозчик Михаил Авраменко.

По его словам, здание обрушилось еще перед 9 марта.

Напомним, что в Новосибирске уже есть жертвы подобных инцидентов. Буквально 21 января в Первомайском районе под воздействием снега рухнула крыша двухэтажного торгового центра. В результате погиб мужчина, а ещё две женщины получили травмы. Тогда же выяснилось, что магазин был самовольной постройкой. По информации мэрии, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске началась масштабная инвентаризация объектов, право собственности на которые признано через суд.