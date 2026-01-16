Поиск здесь...
Скрытые символы на новой 1000-й купюре нашел коллекционер из Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Дата:

На новой банкноте, если внимательно рассмотреть её через лупу, можно увидеть изображения различных животных

В этом году в оборот в Новосибирске поступят новые деньги. Финансовым учреждениям нужно будет обновить банкоматы и оборудование для счета купюр.

Центральный Банк РФ уже начал массовое обращение обновленных купюр номиналом 1000 рублей. На них изображен Приволжский Федеральный округ. Ранее ЦБ также обновил дизайн банкнот номиналом 100 и 5000 рублей.

Нумизмат из Новосибирска Александр Пономарёв одним из первых пополнил свою коллекцию новой тысячерублевой банкнотой. Тщательно изучив новинку, он сделал интересные открытия.

Пономарёв рассказал VN.ru, что Банк России выпускал новую тысячу в 2023 году. Но это вызвало скандал. Многим россиянам не понравилось изображение на обратной стороне купюры. Они были возмущены тем, что рядом с башней Сююмбике, на которой виден полумесяц, дизайнеры поместили бывшую дворцовую церковь без креста.

Эксперт внимательно изучил новую купюру и обнаружил множество микротекстов и изображений, покрывающих почти всю её поверхность. Они состоят из мелких графических элементов, которые становятся заметны только при сильном увеличении.

— При достаточном изучении денежного знака с лупой на новенькой банкноте можно обнаружить оленя, лося, зайца, ежа, волка, эчпочмак, саратовский калач, число «1000», деревья, бабочек, различные суда и т.д.). Кроме того имеются защитные признаки, которые будут видны лишь под воздействием ультрафиолета или в ИК-диапазоне, — поделился наблюдением нумизмат.

Ранее редакция сообщала о том, что Центробанк готовит новую купюру номиналом 500 рублей.

Источник фото: VN.ru / Автор — Александр Пономарёв

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Дети, коммунальщики и курьеры: как Новосибирск живет и работает в 30-градусные морозы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирск 16 января пришло значительное похолодание. Ночью уличные термометры показывали -31…-32 °C. Днем в пятницу в городе немного потеплело: температура в 13:00 составила -29.5 °C. Infopro54 публикует кадры, сделанные в первый морозный день года, и прогноз синоптиков на следующие пять дней.

В 30-градусные морозы Новосибирск стал пустыннее и тише. Многие автомобилисты сегодня предпочли не пользоваться своими машинами, и поэтому в городе практически нет пробок.

Читать полностью

В новосибирском метро объяснили, почему новые поезда ходят без пассажиров

Автор: Артем Рязанов

В пресс-службе Новосибирского метрополитена сообщили, что пять новых пятивагонных поездов «Ермак» не могут работать на линии одновременно. Причина — недостаток квалифицированных машинистов.

— В настоящее время все пять новых составов «Ермак» не могут одновременно находиться на линии, поскольку обучение ещё не прошли все машинисты, — сказано в сообщении.

Читать полностью

Дети после онкологии сталкиваются с травлей в школах Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Каждый пятый ребенок (21%), перенесший онкологическое заболевание, сталкивается с буллингом при возвращении в школу. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного новосибирским благотворительным фондом «Завтра будет» совместно с социологами.

Исследование показало, что длительное лечение и изоляция приводят к нарушению социальных связей и сложностям в общении. Изменения во внешности (потеря волос, шрамы, протезы) или в когнитивных функциях вследствие терапии могут вызывать неадекватную реакцию сверстников и повышенное внимание, что усугубляет психоэмоциональное состояние ребенка.

Читать полностью

Российские банки берут паузу в выдаче семейной ипотеки перед изменением правил

Автор: Оксана Мочалова

Российский рынок льготного жилищного кредитования готовится к изменениям. Ряд банков начал приостанавливать выдачу семейной ипотеки в преддверии перехода на обновленные правила программы, которые официально вступят в силу с 1 февраля 2026 года.

Первым о технической паузе объявил Россельхозбанк. Кредитная организация с 30 декабря 2025 года остановила как прием новых заявок, так и подписание уже одобренных договоров по льготной программе. Вслед за ним, 15 января, Т-Банк сообщил, что планирует приостановить операции на срок от одной до полутора недель. В обоих случаях причина называется одна — необходимость перенастройки внутренних процессов в связи с грядущими законодательными новациями.

Читать полностью

В 2025 году в Новосибирской области произошло 534 ДТП с участием детей

Автор: Артем Рязанов

В минувшем году в регионе было зарегистрировано свыше 2880 ДТП. В этих авариях 291 человек погиб, а почти 3500 получили травмы разной степени тяжести. Уровень аварийности вырос более чем на 7% по сравнению с 2024 годом.

Почти 90% всех ДТП происходят из-за нарушений водителями ПДД.

Читать полностью

Кризис памяти: в Новосибирске в январе резко подорожали жесткие диски и SSD

Автор: Мария Гарифуллина

На компьютерном рынке Новосибирска наблюдается стремительное подорожание жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD). Мониторинг цен, проведенный Infopro54 в офлайн- и онлайн-торговых точках в течение трех недель, показал: стоимость стандартного жесткого диска объемом 1 ТБ, которая в конце декабря составляла 10 тысяч рублей, к середине января увеличилась до 15 тысяч рублей.

Подорожание коснулось широкого ассортимента моделей HDD и SSD и произошло синхронно во многих онлайн- и офлайн-магазинах. Сотрудник торгового зала одного из магазинов сети DNS в беседе с журналистом, выбиравшим накопитель, связал ситуацию с глобальным дефицитом продукции.

Читать полностью
