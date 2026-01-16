Скрытые символы на новой 1000-й купюре нашел коллекционер из Новосибирска

В этом году в оборот в Новосибирске поступят новые деньги. Финансовым учреждениям нужно будет обновить банкоматы и оборудование для счета купюр.

Центральный Банк РФ уже начал массовое обращение обновленных купюр номиналом 1000 рублей. На них изображен Приволжский Федеральный округ. Ранее ЦБ также обновил дизайн банкнот номиналом 100 и 5000 рублей.

Нумизмат из Новосибирска Александр Пономарёв одним из первых пополнил свою коллекцию новой тысячерублевой банкнотой. Тщательно изучив новинку, он сделал интересные открытия.

Пономарёв рассказал VN.ru, что Банк России выпускал новую тысячу в 2023 году. Но это вызвало скандал. Многим россиянам не понравилось изображение на обратной стороне купюры. Они были возмущены тем, что рядом с башней Сююмбике, на которой виден полумесяц, дизайнеры поместили бывшую дворцовую церковь без креста.

Эксперт внимательно изучил новую купюру и обнаружил множество микротекстов и изображений, покрывающих почти всю её поверхность. Они состоят из мелких графических элементов, которые становятся заметны только при сильном увеличении.

— При достаточном изучении денежного знака с лупой на новенькой банкноте можно обнаружить оленя, лося, зайца, ежа, волка, эчпочмак, саратовский калач, число «1000», деревья, бабочек, различные суда и т.д.). Кроме того имеются защитные признаки, которые будут видны лишь под воздействием ультрафиолета или в ИК-диапазоне, — поделился наблюдением нумизмат.

Ранее редакция сообщала о том, что Центробанк готовит новую купюру номиналом 500 рублей.