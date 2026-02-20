Поиск здесь...
Образованное при царской России село упразднили в Новосибирской области

Дата:

В советское время здесь активно развивали животноводство

Официальной датой образования Новосибирской области считается 28 сентября 1937 года. Именно в этот день постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. Но люди начали заселять промерзшую сибирскую землю намного раньше. Считается, что первые населенные пункты стали появляться в нашем регионе еще в XVII веке. А в конце XIX-го на территории нынешней области стали образовываться крупные поселения, некоторые из которых и сегодня входят в состав региона, другие были ликвидированы не так давно. Так, в конце 2025 года с карты Каргатского района пропало крупное село Барановка Каргатского района.

Ровесница первой русской революции

В 1905 году, когда в самом сердце Российской Империи кипели массовые выступления против монархии, на далекой, выстуженной сибирскими ветрами земле, возникло новое мирное поселение — село Барановка. Об этом журналисту Infopro54 рассказала директор МКУК «Каргатский историко-краеведческий музей» Евгения Максименко. По ее словам, фотографий села не сохранилось, но его жители ходили в школу в соседнем населенном пункте (на базовом фото).

— Название села произошло от фамилии Баранов. Под Правым-Берегом находилась пашня, принадлежавшая купцу Баранову. После революции его раскулачили. И на этой пашне поставили первый домик. После этого образовалось село Барановка, названное именем купца Баранова. Барановка располагалась на юго-западе от реки Чулым. От центра района до Барановки 38 километров, а от областного центра до Барановки 225 километров, — делится архивными данными директор музея.

Равнинная местность оказалась очень удобной для застройки села и прокладки дорог. К тому же здесь протекала река Чулым, воду из которой можно было использовать для развития сельского хозяйства. А вот вырубать лес вокруг Барановки было категорически запрещено, так как весь зеленый массив находился под охраной леснадзора. Поэтому для строительства домов использовали привозной брус. Даже сенокосы находились на расстоянии шести километров от села, а пастбища для крупнорогатого рогатого скота — в  трех.

Советское время

— Когда началась Великая Отечественная война, почти все мужчины села ушли на фронт. Многие из них не вернулись. В деревне остались только женщины со своими детьми. Они с утра до ночи трудились на полях и животноводстве. Вернувшиеся с фронта мужчины после тоже успешно трудились в мирное время, — продолжает рассказ Евгения Максименко.

Самой значимой вехой в истории Барановки стал 1951 год, когда здесь было найдено месторождение бурого угля. Но добычу столь ценного подземного ископаемого пришлось отложить, так как уголь еще не сформировался.

— В Барановке было 56 домов, численность жителей села доходила до 220 человек. Село состояло из двух улиц: Лесная и Центральная. Дома на Центральной улице были построены вдоль дороги, а на Лесной параллельно. Все дома были построены из дерева, за исключением магазина (кирпичного). В Барановке была начальная школа, клуб. В 1972 году было построено четыре двухквартирных дома, в 1973 году — механизированная животноводческая база, животные находились на боксовом содержании, — продолжает директор музея.

Начало конца

Так и не ступив на промышленные рельсы, жители Барановки продолжали развивать животноводство. К началу 1990-х годов здесь построили коровник на 120 голов, построили еще одну улицу. Но после 1992 года все резко изменилось.

— В 1992 году закрылась школа. Последней учительницей Барановской начальной школы была Вельш Валентина Николаевна. В это же время перестал функционировать клуб, где заведующей долгое время была Бухонко Валентина Алексеевна. В селе развалились коровники, на ремонт которых не выделялось средств, — рассказывает собеседница редакции.

К началу 1995 года в селе числилась только одна дойная база и молодняк крупнорогатого скота. Сливкоотделение тоже закрылось. Оставшиеся без работы люди собирали свои скромные пожитки, оставляли еще совсем крепкие дома и разъезжались в разных направлениях. Вскоре закрылся и магазин. Некоторое время хлеб, продукты и промышленные товары по заказу жителей возила из Кольцовки бывшая владелица торговой точки. Но потом прекратились и эти поставки.

—  В 1995 году управляющий Барановской фермы ушел на заслуженный отдых. Коров забрали и перегнали на ферму села Кольцовка. Еще год здесь оставался молодняк крупнорогатого скота, который затем тоже перегнали в Кольцовку. Работы в Барановке не осталось совсем. Местных доярок первое время возили в Кольцовку, но постепенно разъехались и они. Механизаторов также перевели в Кольцовку. И, несмотря на то что до Барановки была проведена новая электролиния, отремонтирована дорога, это не изменило положения. В мае 2008 года из Барановки в Кольцовку переехал последний житель села Бухонко Николай Григорьевич, —  закончила повествование директор каргатского музея.

Природа быстро поглотила заброшенное людьми поселение. И сейчас на его месте нет ни посевных площадей, ни пастбищ. Нет никакой жизни…

Ранее редакция сообщала о том, что «станция-призрак» пропала с карты Новосибирской области. Это был станционный поселок с десятками жилых домов, вокзалом и магазином. 

Фото из архива Новосибирского краеведческого музея, на базовом фото: здание школы.

