Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Общество

«Станция-призрак» пропала с карты Новосибирской области

Дата:

Это был станционный поселок с десятками жилых домов, вокзалом и магазином

Не каждую битву с природой человек способен выстоять. Порой приходится отступать, оставляя победителю буквально все: родные стены, обустроенный быт, любимую и привычную работу. Именно такая участь постигла жителей железнодорожной станции Тараданово, ныне затерявшейся в труднопроходимой сибирской тайге.

Титков И.В. Голова крестьянина - коренного сибиряка (опытный рыбак Кирилл Митрофанович).
Титков И.В. Голова крестьянина — коренного сибиряка (опытный рыбак Кирилл Митрофанович).

Из архивных данных

Еще два десятка лет назад на станции Тараданово Сузунского района останавливались пассажирские и грузовые поезда, транспортировавшие руду, уголь, зерновые культуры. Тогда она считалась значительным перевалочным пунктом Средсиба. Но в 2019 году даже на официальном уровне ее стали называть «станцией-призраком». А в начале этого года она и вовсе исчезла с карты Новосибирской области. Теперь на когда-то обжитой человеком земле зияют лишь провалы погребов и покорно врастают в природный ландшафт полусгнившие останки жилых домов.

— Точную дату образования этого населенного пункта документально установить не представилось возможным. Но по документам отдела архива он был создан не позднее 1962 года, поскольку 23 января 1962 года железнодорожная станция Сузун уже была сдана в эксплуатацию. А в справочнике административно-территориального деления Новосибирской области на 1 января 1968 года значится список районов Новосибирской области, в котором указано наименование сельских Советов и населенных пунктов, входящих в состав Совета: Каргаполовский – железнодорожная станция Тараданово, — рассказала журналисту Infopro54 научный сотрудник МБУК «ЦИИ» Ирина Прошутина.

Учащиеся школы в деревне Тараданово, Сузунский р-н НСО, 1956 г.
Учащиеся школы в деревне Тараданово, Сузунский р-н НСО, 1956 г.

В 1966 году был образован Каргаполовский сельсовет, в состав которого вошли села Каргаполово и Зорино, деревни Тараданово и Мало-Малышевка, а также населенный пункт при железнодорожной станции Тараданово. На начало 2015 года всего здесь проживало 937 человек.

Станция на берегу Оби

— Главным событием в жизни нашего района явилось открытие Средне-Сибирской магистрали. 23 января 1962 года первые пассажиры проследовали по железнодорожной магистрали в сторону станции Алтайская, — продолжает рассказ научный сотрудник.

В середине прошлого столетия Тараданова стала достаточно значимым железнодорожным обгонным пунктом Западно-Сибирской железной дороги. К расположенной прямо вдоль береговой линии Оби станции вплотную подходил густой и труднопроходимый сибирский лес. И с самого начала природа неохотно приняла здесь человека.

—  Почти сразу после начала движения по участку от станции Карасук до Среднесибирской стало понятно, что место для станции было выбрано не очень удачно. Она находилась крайне близко к реке Обь (в этом месте располагалась излучина). Со временем вода всё больше размывала берег, крутой обрыв становился всё ближе к станции, пока однажды не случился крупный обвал, когда разом рухнуло несколько сот метров береговой линии. Станция Тараданово оказалась едва ли не на самом краю высокого обрыва, — объясняет Ирина Прошутина.

Движение поездов по Тарадановскому участку пути стало небезопасным. Поэтому было принято решение переместить обгонный пункт и железнодорожное полотно вглубь леса. Часть путевого хозяйства и инфраструктуры также удалось перенести, а вот здание вокзала, водонапорная башня, магазин, а также дома железнодорожников так и остались на берегу реки.

— Сейчас то место, где проходила магистраль, отрезано обрывом. Железнодорожные пути широкой дугой обходят его в глубине бора. Изначально думали, что станция полностью уйдет под воду. Но природа поглотила постройки быстрее, чем Обь. Домов уже не осталось, лишь куча гниющих деревьев и досок с развалами кирпича от печей. Ещё кое-где стоят в бурьяне и кустах заборы огородов. В куче осенней листвы видны зияющие провалы погребов, — закончила свой рассказ научный сотрудник.

По данным на начало 2007 года на станции полностью отсутствовала социальная инфраструктура. А в январе 2026 года решением Законодательного собрания Новосибирской области «Станция Тараданово» была официально упразднена. Тогда же по решению депутатов прекратил свое существование еще один железнодорожный разъезд Сузунского района — Новоосиновский.

Ранее редакция рассказывала о том, что деревни-призраки множатся в Новосибирской области. Десятки заброшенных поселений опоясывают сибирский мегаполис. 

Фото базовое freepik, автор: freepik, создано с помощью нейросети, внутри текста —  предоставлены Новосибирским государственным краеведческим музеем

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : история Новосибирска Заброшенные деревни деревни Новосибирска

641
0
0
Предыдущая статья
Подросток-москвич получил предложение стать директором лифтового завода
Следующая статья
Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Автор: Мария Гарифуллина

Пассажиры, вылетающие из Новосибирска, стали чаще сталкиваться с овербукингом — ситуацией, когда билетов, проданных на рейс, оказалось больше, чем мест в самолете. Самые массовые случаи попадают в заголовки региональных и федеральных СМИ. Прокуратура по всем этим эпизодам проводит проверки, авиакомпании штрафуют, суды признают их действия незаконными. Но все это проблему не решает: овербукинга становится все больше. Infopro54 попытался выяснить, в чем тут дело.

Официальные объяснения авиакомпаний, допустивших овербукинг, сводятся к тому, что это не специально. В качестве причин называют технические сбои в программах бронирования и покупки авиабилетов, вынужденную замену борта и т. д. Но те, кто имеет отношение к авиаперевозкам и туризму, склонны не верить таким ответам. Они считают, что в большинстве случаев, когда авиаперевозчики допускают превышение числа проданных билетов, они делают это намеренно.

Читать полностью

Потепление придет в Новосибирскую область на выходных

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирскую область вернется оттепель после небольшого похолодания. Уже в эти выходные температура поднимется до -3 градусов, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В ночь на 14 февраля температура в регионе опустится до -16…-21 градуса, местами до -27 (в пригороде до -21 в Новосибирске). Днем потеплеет до -8…-13 градусов (-9...-11). Осадков не ожидается, но в северо-западных районах возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду.

Читать полностью

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские застройщики разочаровались в идее небоскребов, устали бороться и готовы вернуться к стандартным объектам. Об этом заявил Роман Бутко, заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, на круглом столе «Совершенствование градостроительных регламентов для развития высотного строительства» в рамках «Строительной недели».

Генеральный директор ГК «Верба Капитал» Вадим Ильченко напомнил, что совместно с собственником ГК СМСС Анатолием Павловым уже три-четыре года инициирует тему строительства в Новосибирске зданий свыше 100 метров. В активе партнеров есть здание высотой 100 метров. Сейчас они хотели бы перешагнуть эту планку.

Читать полностью

Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом проверки индексации выплат

Автор: Артем Рязанов

После январских и февральских индексаций социальных выплат в интернете участились случаи мошенничества, нацеленные на пенсионеров и получателей пособий. В сети и мессенджерах люди начали получать предложения проверить размер выплат после повышения. Чаще всего для этого предлагают использовать приложения или ботов, которые на самом деле являются вредоносными программами и угрожают безопасности данных.

После установки на мобильное устройство мошенники могут украсть СНИЛС, данные банковских карт и другую личную информацию. Это дает им доступ к деньгам людей и возможность действовать от их имени. Данные также похищают, если вводить их на сторонних страницах и непроверенных формах. Сервисы, предлагающие информацию о повышении выплат, не предоставляют таких сведений. Узнать о размере повышения можно только на портале госуслуг или в клиентских службах регионального отделения СФР и МФЦ.

Читать полностью

Опасный подарок: новосибирцев атакуют мошенники с предложениями «выгодных» онлайн-курсов

Автор: Юлия Данилова

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке — об этом напоминают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Часто мошенники используют рассылку «бесплатных» курсов в «подарок» тем, кто подписался на определенные каналы в мессенджерах. «Курсы» представляют собой файл формата .apk, являющийся вредоносной программой. Попытка его открыть приводит к тому, что программа получает доступ к банковским приложениям на телефоне и переводит деньги с них своим распространителям-злоумышленникам.

Отнюдь не всегда подобные преступления совершают авторы каналов, с которых приходят вредоносные файлы или мошеннические предложения — не исключено, что именно они стали первыми жертвами мошенников, которые взломали их аккаунты.

Читать полностью

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске, в рамках «Сибирской строительной недели», прошло выездное заседание Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Парламентарии назвали модернизацию отрасли ключевым направлением своей работы на весеннюю сессию.

Зампредседателя комитета Госдумы Александр Аксёненко отметил, что жители региона требуют большей прозрачности в оплате коммунальных услуг и использовании собранных средств. Депутаты уже инициировали проверки ФАС в отношении ресурсоснабжающих компаний. В парламенте обсуждается законопроект, который даст антимонопольной службе право самостоятельно проверять обоснованность повышения тарифов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

Общество

«Станция-призрак» пропала с карты Новосибирской области

Бизнес

Подросток-москвич получил предложение стать директором лифтового завода

Финансы

От текущих счетов к вкладам: как россияне управляют семейным бюджетом

Бизнес Общество

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Общество

Потепление придет в Новосибирскую область на выходных

Бизнес Город

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Власть

Губернатор отметил вклад атаманов и казаков в патриотическое воспитание молодёжи

Общество

Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом проверки индексации выплат

Опасный подарок: новосибирцев атакуют мошенники с предложениями «выгодных» онлайн-курсов

Общество

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Право&Порядок

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Бизнес Власть ПроБизнес

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Бизнес Власть

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Наука Общество

Новосибирские ученые придумали, как получить ценное сырье из ядовитого растения

Право&Порядок

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Власть Недвижимость

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Бизнес Недвижимость

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности