«Станция-призрак» пропала с карты Новосибирской области

Не каждую битву с природой человек способен выстоять. Порой приходится отступать, оставляя победителю буквально все: родные стены, обустроенный быт, любимую и привычную работу. Именно такая участь постигла жителей железнодорожной станции Тараданово, ныне затерявшейся в труднопроходимой сибирской тайге.

Из архивных данных

Еще два десятка лет назад на станции Тараданово Сузунского района останавливались пассажирские и грузовые поезда, транспортировавшие руду, уголь, зерновые культуры. Тогда она считалась значительным перевалочным пунктом Средсиба. Но в 2019 году даже на официальном уровне ее стали называть «станцией-призраком». А в начале этого года она и вовсе исчезла с карты Новосибирской области. Теперь на когда-то обжитой человеком земле зияют лишь провалы погребов и покорно врастают в природный ландшафт полусгнившие останки жилых домов.

— Точную дату образования этого населенного пункта документально установить не представилось возможным. Но по документам отдела архива он был создан не позднее 1962 года, поскольку 23 января 1962 года железнодорожная станция Сузун уже была сдана в эксплуатацию. А в справочнике административно-территориального деления Новосибирской области на 1 января 1968 года значится список районов Новосибирской области, в котором указано наименование сельских Советов и населенных пунктов, входящих в состав Совета: Каргаполовский – железнодорожная станция Тараданово, — рассказала журналисту Infopro54 научный сотрудник МБУК «ЦИИ» Ирина Прошутина.

В 1966 году был образован Каргаполовский сельсовет, в состав которого вошли села Каргаполово и Зорино, деревни Тараданово и Мало-Малышевка, а также населенный пункт при железнодорожной станции Тараданово. На начало 2015 года всего здесь проживало 937 человек.

Станция на берегу Оби

— Главным событием в жизни нашего района явилось открытие Средне-Сибирской магистрали. 23 января 1962 года первые пассажиры проследовали по железнодорожной магистрали в сторону станции Алтайская, — продолжает рассказ научный сотрудник.

В середине прошлого столетия Тараданова стала достаточно значимым железнодорожным обгонным пунктом Западно-Сибирской железной дороги. К расположенной прямо вдоль береговой линии Оби станции вплотную подходил густой и труднопроходимый сибирский лес. И с самого начала природа неохотно приняла здесь человека.

— Почти сразу после начала движения по участку от станции Карасук до Среднесибирской стало понятно, что место для станции было выбрано не очень удачно. Она находилась крайне близко к реке Обь (в этом месте располагалась излучина). Со временем вода всё больше размывала берег, крутой обрыв становился всё ближе к станции, пока однажды не случился крупный обвал, когда разом рухнуло несколько сот метров береговой линии. Станция Тараданово оказалась едва ли не на самом краю высокого обрыва, — объясняет Ирина Прошутина.

Движение поездов по Тарадановскому участку пути стало небезопасным. Поэтому было принято решение переместить обгонный пункт и железнодорожное полотно вглубь леса. Часть путевого хозяйства и инфраструктуры также удалось перенести, а вот здание вокзала, водонапорная башня, магазин, а также дома железнодорожников так и остались на берегу реки.

— Сейчас то место, где проходила магистраль, отрезано обрывом. Железнодорожные пути широкой дугой обходят его в глубине бора. Изначально думали, что станция полностью уйдет под воду. Но природа поглотила постройки быстрее, чем Обь. Домов уже не осталось, лишь куча гниющих деревьев и досок с развалами кирпича от печей. Ещё кое-где стоят в бурьяне и кустах заборы огородов. В куче осенней листвы видны зияющие провалы погребов, — закончила свой рассказ научный сотрудник.

По данным на начало 2007 года на станции полностью отсутствовала социальная инфраструктура. А в январе 2026 года решением Законодательного собрания Новосибирской области «Станция Тараданово» была официально упразднена. Тогда же по решению депутатов прекратил свое существование еще один железнодорожный разъезд Сузунского района — Новоосиновский.

